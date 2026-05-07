تسريبات تهز البرنابيو.. عزلة مبابي وانقسامات حادة داخل غرفة الملابس



كشفت تسريبات متداولة عبر الصحف الإسبانية عن أجواء متوترة داخل صفوف ريال مدريد، في ظل الحديث عن وجود انقسامات حادة داخل غرفة الملابس قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة الأحد المقبل، وبحسب ما أورده الحساب الشهير «ترنكس»، فإن المدافع الألماني أنطونيو روديغر نظم مأدبة غداء بمناسبة عيد العمال جمعت الجهاز الفني واللاعبين برفقة عائلاتهم، بهدف تعزيز الروابط داخل الفريق بعد موسم صعب، إلا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي كان اللاعب الوحيد الذي رفض الحضور.



وأشار المصدر إلى أن مبابي يعيش حالة من العزلة داخل النادي، حيث يكتفي بحضور التدريبات ثم يغادر مباشرة دون بناء علاقات قوية مع زملائه، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء داخل غرفة الملابس، كما أكد التقرير أن جود بيلينغهام كان اللاعب الوحيد الذي واجه مبابي بشكل مباشر، ما أعاد الجدل بشأن الأنباء السابقة التي تحدثت عن وجود خلافات بين الثنائي خلال الفترة الماضية.



وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه ريال مدريد حالة من التوتر غير المسبوق، وسط تسريبات أخرى تحدثت عن عدة أزمات داخلية، أبرزها توتر بين أنطونيو روديغر وكاريراس بعد واقعة قيل إن المدافع الألماني وجه خلالها صفعة قوية للاعب الشاب، إلى جانب استبعاد داني سيبايوس من الفريق، مع وجود فتور في علاقته بالمدرب ألفارو أربيلوا.، فضلاً عن غضب القائد داني كارفاخال وعدد من اللاعبين الإسبان بسبب طريقة التعامل داخل الفريق، إلى جانب تشكيك بعض اللاعبين في حقيقة الإصابة التي يعاني منها كيليان مبابي، واعتقاد بعض عناصر الفريق بوجود لاعبين لا يبذلون الجهد الكافي خلال المباريات الأخيرة. كما أن جود بيلينغهام مقتنع بأن مبابي يتحمل جزءاً من مسؤولية تراجع الفريق مؤخراً.

ورغم الانتشار الواسع لهذه التسريبات، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة ريال مدريد بشأن صحة ما يتم تداوله حتى الآن.