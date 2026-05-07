جاتوزو يقترب من العودة إلى «الكالتشيو»

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن جينارو جاتوزو، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، يعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب فريق تورينو خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى احتمالية تقدم تورينو بعرض لجاتوزو يمتد لثلاثة أعوام، رغم أنه ليس المرشح الوحيد لتدريب الفريق.

ولم يتولَّ جاتوزو أي مهمة تدريبية منذ رحيله عن المنتخب الإيطالي مطلع أبريل الماضي، عقب الفشل في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تواليًا.

كما لم يدرب جاتوزو، البالغ من العمر 48 عامًا، أي فريق في الدوري الإيطالي منذ رحيله عن نابولي عام 2021، حيث خاض بعدها تجارب تدريبية مع فالنسيا الإسباني، ومارسيليا الفرنسي، وهايدوك سبليت الكرواتي، قبل قيادته الأخيرة للمنتخب الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت»، فإن إدارة تورينو تدرس بجدية فكرة التعاقد مع جاتوزو لقيادة الفريق بداية من موسم 2026-2027.

وأضافت الصحيفة أن النادي قد يقدم عقدًا يمتد لثلاث سنوات في حال حسم قراره بالتعاقد مع المدرب الإيطالي.

ويحظى جاتوزو بإعجاب أوربانو كايرو، رئيس نادي تورينو، وجيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي للنادي، كما أشارت تقارير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التواصل معه لتولي قيادة الفريق.

وكان تورينو قد درس التعاقد مع جاتوزو عقب رحيل إيفان يوريتش عن تدريب الفريق.

ولا تزال احتمالية عودة يوريتش قائمة أيضًا، بعدما رحل عن تدريب أتالانتا في وقت سابق من الموسم الحالي، إذ كان تورينو قد فكر في استعادته قبل أن يتجه للتعاقد مع ماركو باروني قبل انطلاق موسم 2025-2026.

كما يبقى خيار استمرار المدرب الحالي روبيرتو دافيرسا مطروحًا، رغم تراجع فرص بقائه، خاصة أن عقده المؤقت ينتهي بنهاية يونيو المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن دافيرسا يأتي حاليًا في ذيل قائمة الخيارات المطروحة، مع تصاعد الحديث عن أسماء بديلة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.