إنريكي وأرتيتا في أول نهائي إسباني خالص بدوري الأبطال

للمرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ستشهد المباراة النهائية صراعًا تكتيكيًا خالصًا بين مدربين يحملان الجنسية الإسبانية، حيث يضرب لويس إنريكي، حامل اللقب مع باريس سان جيرمان، موعدًا مرتقبًا مع ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، على ملعب «بوشكاش أرينا».

وتعد هذه المواجهة الخامسة فقط في تاريخ البطولة التي تجمع في النهائي بين مدربين من البلد نفسه، بعد مواجهات إنجليزية في عام 1979، وإيطالية في 2003، وألمانية في عامي 2013 و2020.

وتأتي القمة المرتقبة في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو الجاري لتعكس الهيمنة الحالية للمدرسة التدريبية الإسبانية، خاصة بعد قيادة إنريكي للفريق الباريسي لتحقيق ثلاثية تاريخية الموسم الماضي، ونجاح أرتيتا في إنهاء انتظار أرسنال الطويل للعودة إلى نهائي أوروبي.

ومن المنتظر أن يشهد النهائي صراعًا قويًا على اللقب القاري، إذ يسعى باريس سان جيرمان للحفاظ على لقبه للمرة الثانية تواليًا، بينما يطمح أرسنال للتتويج بأول لقب في تاريخه بالمسابقة.