كارفاخال يقاتل من أجل التواجد في مونديال 2026

لم يستبعد لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، الظهير الأيمن داني كارفاخال من قائمته المحتملة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، لكنه شدد على ضرورة إثبات جاهزيته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها في قدمه اليمنى خلال التدريبات الأسبوع الماضي.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين أمس الأربعاء: «كارفاخال شخصية مهمة جدًا داخل غرفة الملابس».

وأضاف: «تحدثت معه بالفعل أمس، وأنا على دراية بما يحدث. لا يعاني من إصابة محددة أو أي شيء خطير، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى مستواه المعتاد».

وتابع: «سنرى في المباريات المتبقية ما إذا كان سيحصل على الفرصة فعلًا ويقدم الأداء المطلوب».

وأوضح دي لا فوينتي أن كارفاخال، الذي خاض مباراة واحدة فقط بقميص المنتخب الإسباني خلال عام 2025، سيتفهم قرار استبعاده في حال عدم اختياره ضمن القائمة النهائية لكأس العالم، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

ويقترب كارفاخال، البالغ من العمر 34 عامًا، من الأسابيع الأخيرة في عقده مع ريال مدريد، وقد عانى هذا الموسم من قلة دقائق اللعب في ظل المنافسة القوية مع ترينت ألكسندر أرنولد.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو، كما يلتقي السعودية وأوروجواي ضمن منافسات المجموعة الثامنة.