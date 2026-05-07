بايرن ميونخ يحصد 150 مليون يورو رغم وداع دوري الأبطال

يتوقع نادي بايرن ميونخ الألماني تحقيق عوائد مالية ضخمة تصل إلى نحو 150 مليون يورو (176 مليون دولار) من مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رغم خروجه من الدور نصف النهائي.

وأخفق النادي البافاري في بلوغ المباراة النهائية بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5، ليضرب الفريق الفرنسي موعدًا مع أرسنال الإنجليزي في النهائي، سعيًا للحفاظ على لقبه وحصد الجائزة المالية الكبرى المخصصة للبطل، والبالغة 25 مليون يورو.

ومن المقرر أن يحصل بايرن ميونخ على نحو 83 مليونًا و400 ألف يورو من صندوق جوائز الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» نظير بلوغه المربع الذهبي، بالإضافة إلى قرابة 40 مليون يورو كعلاوات مرتبطة بالأداء، فضلًا عن إيرادات تذاكر مبارياته السبع التي خاضها على أرضه وشهدت حضورًا جماهيريًا كاملًا.

ورغم التعادل في مباراة الإياب بنتيجة 1-1 وسط جدل تحكيمي، أقر مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، بافتقاد الفريق لـ«غريزة الحسم» في الهجوم، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله الفريق جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتجاوز عقبة حامل اللقب وبلوغ النهائي.