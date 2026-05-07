«صن»: مهمة أرتيتا أمام باريس سان جيرمان شبه مستحيلة

أثنت الصحافة العالمية على المستوى المذهل الذي يقدمه باريس سان جيرمان الفرنسي تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، مؤكدة أن إيقاف هذه «الآلة الحربية» يتطلب معجزة حقيقية، وذلك بعد نجاح الفريق في إقصاء بايرن ميونيخ والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

ورغم انتهاء مباراة الإياب بالتعادل 1-1 على ملعب أليانز أرينا، فإن تفوق حامل اللقب بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين أثار إعجاب الصحافة الأوروبية، خاصة الإنجليزية، التي أبدت قلقًا كبيرًا على أرسنال قبل النهائي المرتقب في بودابست يوم 30 مايو الجاري.

وأشارت صحيفتا «الجارديان» و«صن» إلى صعوبة مهمة ميكل أرتيتا أمام فريق يبدو وكأنه يلعب في مستوى مختلف هذا الموسم.

ووصفت صحيفة «صن» مهمة أرتيتا بأنها «شبه مستحيلة» أمام باريس سان جيرمان.

وفي إسبانيا، ركزت صحيفتا «ماركا» و«آس» على ما وصفته بـ«عبقرية» إنريكي، معتبرتين أن المدرب الإسباني جعل من ميونيخ «مكانًا مقدسًا» لانتصاراته، مع الإشادة بالصلابة الدفاعية والقدرة الكبيرة على إنهاك المنافسين.

أما في ألمانيا، فسادت حالة من الغضب، حيث وصفت صحيفة «بيلد» ما حدث بأنه «فضيحة تحكيمية» تسببت في تحطم حلم الثلاثية لبايرن ميونيخ، مشيرة إلى قرارات مثيرة للجدل، أبرزها عدم طرد نونو مينديز وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الألماني.

في المقابل، دافعت مجلة «كيكر شبورتس» الألمانية عن القرارات التحكيمية، معتبرة أن خروج بايرن يعود إلى ضعف الفاعلية الهجومية وغياب التأثير المعتاد لـجمال موسيالا.

وفي إيطاليا، خطف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الأنظار بأداء وصفته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» بأنه «خاطف للأنفاس»، معتبرة أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها مع باريس سان جيرمان الساعي للحفاظ على لقبه الأوروبي.