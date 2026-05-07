سان جيرمان يسعى للتتويج المحلي بعد بلوغ نهائي الأبطال

يسعى باريس سان جيرمان لحسم تتويجه رسميًا بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعد تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ أمس الأربعاء.

ويبقى باريس سان جيرمان، حامل اللقب، الأقرب للتتويج للموسم الخامس على التوالي، حيث يعتلي الصدارة برصيد 70 نقطة، بفارق ست نقاط عن ملاحقه لانس، وذلك قبل آخر جولتين من نهاية المسابقة.

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة غدًا الجمعة، بلقاء يجمع لانس بمضيفه نانت، بينما تقام باقي المباريات في توقيت واحد مساء الأحد.

وتمثل هذه المواجهة الفرصة الأخيرة للفريقين، ولكن بطموحات مختلفة، إذ إن فوز لانس سيقلص الفارق مؤقتًا إلى ثلاث نقاط، ليبقي المنافسة قائمة حتى اللحظة الأخيرة، خاصة أن الفريق يملك مباراة مؤجلة من الجولة 29 أمام باريس سان جيرمان، ستقام يوم الأربعاء المقبل.

أما تعثر لانس، فسيقرب العملاق الباريسي خطوة جديدة نحو حصد اللقب الرابع عشر في تاريخه.

كما تمثل المباراة الفرصة الأخيرة لنانت أيضًا، لأن أي نتيجة بخلاف الفوز على ملعبه ووسط جماهيره ستعني هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير، مبتعدًا بخمس نقاط عن أوزير صاحب المركز السادس عشر، المؤهل لخوض ملحق البقاء أمام ثالث الدرجة الثانية.

وفي مواجهة مشتعلة ضمن صراع البقاء، يلتقي أوزير على ملعبه مع نيس يوم الأحد، حيث يسعى الطرفان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في الابتعاد عن شبح الهبوط.

وبالعودة إلى سباق اللقب، يستضيف باريس سان جيرمان فريق بريست مساء الأحد، ساعيًا لتحقيق فوز يضع به يده على اللقب، بعدما فقد خمس نقاط خلال آخر خمس جولات بسبب كثرة التعديلات على التشكيل الأساسي.

وبعيدًا عن صراع اللقب والهبوط، تشتعل المنافسة بين أندية أولمبيك ليون وليل ورين وموناكو على حجز البطاقة الثالثة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليون المركز الثالث برصيد 60 نقطة، قبل أن يحل ضيفًا على تولوز صاحب المركز العاشر برصيد 41 نقطة.

أما ليل، صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى التصفيات التمهيدية لدوري الأبطال، فيملك 58 نقطة، قبل مواجهة صعبة خارج ملعبه أمام موناكو، الذي يحتل المركز السادس برصيد 54 نقطة والمؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ويأتي رين في المركز الخامس برصيد 56 نقطة، المؤهل إلى الدوري الأوروبي، قبل مواجهة باريس إف سي صاحب المركز الحادي عشر برصيد 41 نقطة، والمتأخر بفارق الأهداف عن تولوز.

وينتظر أولمبيك مارسيليا، صاحب المركز السابع برصيد 53 نقطة، تعثر منافسيه من أجل إنعاش آماله الأوروبية، عندما يحل ضيفًا على لوهافر صاحب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة.

لكن مهمة مارسيليا لن تكون سهلة، في ظل تراجع نتائجه خلال آخر خمس جولات، بعدما خسر ثلاث مباريات، مقابل فوز وحيد وتعادل واحد.

في المقابل، يطمح لوهافر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تؤمن بقاءه رسميًا في الدوري الفرنسي، بعدما حقق خمسة تعادلات متتالية، ليصبح على بعد أربع نقاط من منطقة الخطر.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي أنجيه مع ستراسبورج، بينما يحل لوريان ضيفًا على ميتز، الذي هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.