يوفنتوس وروما وميلان في سباق مشتعل نحو دوري الأبطال

لن يكون إنتر ميلان بحاجة للفوز أو حصد النقاط خلال رحلته إلى روما لمواجهة لاتسيو، بعدما ضمن رسميًا التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل ثلاث جولات من النهاية.

وكان إنتر ميلان قد فاز على بارما 2-0 في الجولة الماضية، ليحسم لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ21 في تاريخه، والأولى منذ عام 2024، بعدما خسر اللقب في الموسم التالي بالجولة الأخيرة لصالح نابولي.

وبعد استعادة اللقب، بدأ إنتر ميلان التفكير في المرحلة المقبلة، حيث يواجه لاتسيو بعد غد السبت، قبل خوض نهائي كأس إيطاليا بالعاصمة روما يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يعتمد الروماني كريستيان كيفو، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، على العناصر الاحتياطية لمنح نجوم الموسم فرصة للراحة، بعد مساهمتهم في استعادة اللقب عن جدارة.

في المقابل، سيحاول لاتسيو التركيز أيضًا على نهائي كأس إيطاليا، خاصة بعد فقدانه فرصة التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم المقبل، إذ يرى في التتويج بالكأس طريقه الوحيد للمشاركة القارية.

من جانبه، يخوض نابولي مواجهة أمام بولونيا يوم الاثنين المقبل، سعيًا لتحقيق فوز يعيد بعضًا من معنويات جماهيره بعد موسم مخيب.

ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 70 نقطة، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن إنتر ميلان، فيما يأتي بولونيا في المركز التاسع برصيد 49 نقطة.

وبعد حسم الصراع على اللقب، تستمر المنافسة على مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 67 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، وسيستضيف أتالانتا يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ36، سعيًا لضمان التأهل إلى البطولة الأوروبية التي يحمل لقبها سبع مرات وغاب عنها هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، يحتل أتالانتا المركز السابع برصيد 55 نقطة.

كما يسعى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري إلى تحقيق الفوز دون انتظار نتائج منافسه يوفنتوس في الجولات الأخيرة.

من جانبه، يحل يوفنتوس ضيفًا على ليتشي يوم السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام روما، الذي يطمح بدوره إلى التقدم أكثر بعدما انتزع المركز الخامس من كومو.

ويواجه روما مضيفه بارما يوم الأحد، بينما يلتقي كومو مع مضيفه هيلاس فيرونا في اليوم نفسه، في مواجهتين قد تحددان بشكل كبير ملامح المنافسة على المقاعد الأوروبية.

وفي صراع الهبوط، يسعى ليتشي إلى تحقيق الفوز على يوفنتوس لتأكيد بقائه في الدوري، وهو الهدف ذاته الذي يطمح إليه كريمونيزي عندما يواجه بيزا ضمن منافسات الجولة نفسها.

ويحتل كريمونيزي المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف ليتشي صاحب أول مراكز الأمان.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي تورينو مع ساسولو، وكالياري مع أودينيزي، وفيورنتينا مع جنوه.