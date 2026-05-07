شوله يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة

أعلن نيكلاس شوله، مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، اعتزامه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وذكر نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الخميس، أن شوله /30 عامًا/ سينهي مسيرته عندما ينتهي عقده يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.

وقال شوله في المدونة الصوتية «سبيلماخر» التابعة لشركة «ميديا 360»: «أود أن أعلن أنني سأنهي مسيرتي هذا الصيف».

وكان اللاعب يفكر منذ فترة في اعتزال كرة القدم، قبل أن يتخذ قراره النهائي بعد المباراة أمام هوفنهايم في أبريل/نيسان، عندما تعرض لإصابة في ركبته.

وقال شوله إنه تأثر عاطفيًا بعدما فحص طبيب فريق بوروسيا دورتموند وأخصائي العلاج الطبيعي ركبته داخل غرفة الملابس، وبدا عليهما القلق من احتمال تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف شوله في المدونة الصوتية: «دخلت إلى الحمام وبكيت لمدة 10 دقائق. في تلك اللحظة، اعتقدت حقًا أن الرباط قد تمزق».

وتابع: «عندما خضعت لفحص الرنين المغناطيسي في اليوم التالي وتلقيت الأخبار الجيدة بأن الإصابة ليست قطعًا في الرباط الصليبي، أصبح الأمر واضحًا بالنسبة لي بنسبة 1000% أن النهاية قد حانت».

وأوضح شوله، الذي تأثرت مسيرته بالإصابات: «لم أكن أستطيع تخيل شيء أسوأ من أن أتطلع للحياة، وأن أكون مستقلاً وأسافر في الإجازات وأقضي الوقت مع أطفالي، ثم أضطر بعد ذلك للتعامل مع إصابتي الثالثة بقطع في الرباط الصليبي».

وكان نادي بوروسيا دورتموند أعلن بالفعل عدم التجديد لشوله بعد أن قضى أربعة أعوام مع الفريق.

وخاض شوله 49 مباراة دولية مع المنتخب الألماني خلال الفترة من 2016 إلى 2023.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع هوفنهايم، قبل أن ينضم إلى بايرن ميونيخ في موسم 2017-2018، حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الألماني ولقبين في كأس ألمانيا، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا عام 2020، قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند عام 2022.