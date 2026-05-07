أزمة بين الأندية والمنتخب المكسيكي قبل كأس العالم

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أن لاعبي الدوري المحلي الذين يتخلفون عن الالتحاق بمعسكر المنتخب، الذي انطلق أمس الأربعاء استعدادًا لكأس العالم، سيتم استبعادهم من قائمة المنتخب المشاركة في البطولة، في خطوة تعني إلغاء الاستثناء الذي كان قد مُنح سابقًا للاعبي نادي تولوكا.

وكانت الأندية قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع الاتحاد المكسيكي يسمح لجميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار بالالتحاق بالمعسكر اعتبارًا من السادس من مايو/أيار.

وقال الاتحاد: «يجب على جميع اللاعبين الحضور إلى مركز الأداء العالي في مكسيكو سيتي، وبناءً على تعليمات الجهاز الفني، سيُستبعد من كأس العالم أي لاعب لا يحضر معسكر التدريب اليوم».

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من أماوري فيرجارا، مالك نادي وادي الحجارة، الذي يعتمد بشكل كامل على لاعبين محليين، بعدما تقرر استدعاء خمسة من لاعبيه إلى المنتخب.

وطالب فيرجارا اللاعبين الذين اختارهم مدرب المنتخب المكسيكي خافيير أجيري بالعودة إلى النادي استعدادًا لإياب الدور ربع النهائي من المرحلة الختامية للدوري المكسيكي، حيث يسعى الفريق لتعويض خسارته ذهابًا 3-1 أمام تيجريس أونال.

وسلط هذا الخلاف الضوء على التوتر المتزايد بين الأندية والمنتخب بشأن اللاعبين قبل كأس العالم، في ظل تعارض مباريات الدوري المحلي والمسابقات القارية مع استعدادات المنتخب للبطولة.

وبعد بيان الاتحاد المكسيكي، أعلن نادي تولوكا السماح للاعبيه أليكسيس فيجا وخيسوس جياردو بالانضمام إلى المنتخب.

وقال النادي في بيان: «تصرف تولوكا في جميع الأوقات وفقًا للوائح الاتحاد المكسيكي لكرة القدم».

وأضاف: «تم طلب إذن محدد مسبقًا، ووافق الدوري المكسيكي والاتحاد المكسيكي لكرة القدم على ذلك».

وتابع: «سيسمح النادي للاعبين بالانضمام إلى المنتخب الوطني، وسيخوض مباراة إياب قبل نهائي كأس أبطال الكونكاكاف بدونهما».

وستكمل المكسيك، التي تستضيف كأس العالم إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، استعداداتها بمباريات ودية أمام غانا يوم 22 مايو/أيار، وأستراليا يوم 30 مايو/أيار، وصربيا يوم 4 يونيو/حزيران، قبل أن تفتتح البطولة بمواجهة جنوب أفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى يوم 11 يونيو/حزيران.