نيفيش: شخصية باريس صنعت الفارق في ميونيخ

قال جواو نيفيش، لاعب وسط باريس سان جيرمان، إن فريقه تعلم كيفية تحمل الضغط وتحقيق الانتصارات، بعدما نجح حامل اللقب في الصمود أمام هجوم بايرن ميونيخ ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مجددًا.

وضمن التعادل 1-1 في ألمانيا، بإياب الدور قبل النهائي، تأهل الفريق الفرنسي بعد فوزه 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، معتمدًا على الانضباط الدفاعي لتحييد خطورة الفريق البافاري رغم الضغط المتواصل طوال أغلب فترات اللقاء.

وسيواجه باريس سان جيرمان فريق أرسنال الإنجليزي في النهائي المقرر إقامته في بودابست يوم 30 مايو/أيار الجاري، في مواجهة ينظر إليها باعتبارها محطة جديدة في سعي النادي لبناء إرث أوروبي مستدام.

وقال نيفيش: «نعرف كيف نتحمل المعاناة، ونحن مستعدون لما هو قادم. حتى مع الإصابات، جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، وهكذا تُبنى الفرق الكبيرة».

كما أشاد ديزيريه دوي بما قدمه الفريق، قائلاً: «كانت مباراة استثنائية وليلة سحرية أخرى في ميونيخ أمام فريق عظيم. علينا أن نهنئهم، فهذه هي المباريات التي حلمنا بخوضها منذ الطفولة».

من جانبه، اعتبر رئيس النادي ناصر الخليفي أن التأهل يمثل امتدادًا لتطور باريس سان جيرمان بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي.

وقال الخليفي: «صنعنا التاريخ هنا العام الماضي، ونريد مواصلة كتابة تاريخ باريس سان جيرمان. حلمنا هو الفوز باللقب للمرة الثانية. النجم الحقيقي هو الفريق، والجميع يريد القتال».

وأضاف: «لدينا أفضل مدرب في العالم وأفضل جماهير. لم نسمع في الملعب سوى أصوات مشجعينا، إنهم الأفضل».

بدوره، أشاد المدرب الإسباني لويس إنريكي بلاعبيه بعد التأهل، قائلاً: «بعد يومين سأحتفل بعيد ميلادي السادس والخمسين، وأنا سعيد للغاية. نحن في نهائي دوري أبطال أوروبا، ونريد أن نقدم لجماهيرنا هدية من هذا النوع».