مدافع بايرن: نهائي باريس وأرسنال سيكون رائعًا

أقر جوناثان تاه، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، بأحقية باريس سان جيرمان الفرنسي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتزع باريس سان جيرمان بطاقة التأهل بعد التعادل 1-1 في ميونيخ مساء الأربعاء، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 5-4 في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

وقال تاه عقب لقاء الإياب: «لقد استحقوا الوصول إلى النهائي، كانت المباراتان متقاربتين، لكن بسيناريو مختلف، ولا يمكن المقارنة بينهما».

وأضاف المدافع الألماني الدولي، في تصريحات عبر هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لقد تفوقوا في مجموع المباراتين، لذا فهم يستحقون الإشادة، سجلوا هدفًا مبكرًا، ودافعوا بشكل قوي ومميز، ولم نضغط عليهم بالقدر الكافي».

وتابع: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، فالنجاح في مثل هذه المباريات يتطلب إجادة التعامل مع المواقف الصعبة، ولا يمكن أن نفوز بكل المباريات».

واختتم مدافع بايرن تصريحاته قائلاً: «نحن فخورون بما وصلنا إليه، لقد بذلنا قصارى جهدنا، ونهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وأرسنال سيكون رائعًا».