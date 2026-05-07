إنريكي: بلوغ باريس النهائي الأوروبي مرتين متتاليتين إنجاز خارق

وصف لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين بأنه إنجاز استثنائي وخارق للعادة.
وانتزع باريس سان جيرمان بطاقة التأهل بعد التعادل 1-1 مع بايرن ميونيخ الألماني مساء الأربعاء، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 5-4 في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.
ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان، حامل اللقب، فريق أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية يوم 30 مايو/أيار بالعاصمة المجرية بودابست.
وصرح إنريكي عبر قناة «بي إن سبورتس» القطرية: «تأهلنا بعد مباراة مذهلة، والوصول إلى النهائي للموسم الثاني تواليًا إنجاز استثنائي وخارق للعادة».
وأضاف المدرب الإسباني، الذي قاد باريس للتتويج بلقبه الأوروبي الأول العام الماضي 2025: «بدأنا اللقاء بطريقة ذكية ومثالية، وسجلنا هدفًا مبكرًا منح اللاعبين دفعة كبيرة».
وقال: «درسنا كل السيناريوهات الممكنة، وتدربنا على الصلابة الدفاعية لمواجهة القوة الهجومية لبايرن ميونيخ».
واختتم إنريكي تصريحاته قائلاً: «وصلنا إلى المباراة النهائية بعد معاناة كبيرة هذا الموسم والموسم الماضي، وهو ما يؤكد أننا فريق قوي وكبير وناضج».