كومباني يشكو من التحكيم بعد الإقصاء الأوروبي

أبدى فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ الألماني، تحفظه على أداء التحكيم بعد خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتزع باريس سان جيرمان بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد التعادل 1-1 مع بايرن ميونيخ مساء الأربعاء، مستفيدًا من فوزه ذهابًا بنتيجة 5-4 في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي.

وقال كومباني عبر قناة «تي إن تي سبورتس»: «علينا مراجعة بعض القرارات التحكيمية في المباراتين، وهذا ليس عذرًا، لكن القرارات التحكيمية لم تكن في صالحنا».

وأضاف المدرب البلجيكي: «لاعبو بايرن بذلوا أقصى جهد أمام فريق رائع بحجم باريس سان جيرمان».

وتابع: «أتفهم إحباط اللاعبين وخيبة أملهم بعدما قدموا أقصى ما لديهم، لكن المباراة حُسمت بتفاصيل دقيقة».

وأشار كومباني في ختام تصريحاته: «لعبنا خمس مباريات ضد باريس سان جيرمان خلال آخر عامين، حققنا الفوز مرتين مقابل خسارتين، واليوم تعادلنا، وهو ما يؤكد أن الكفة كانت متقاربة للغاية».