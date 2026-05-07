نوير يتحسر على ضياع حلم النهائي الأوروبي

قال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، إن فريقه افتقد للمسة الأخيرة الحاسمة والفعالية التهديفية التي أظهرها باريس سان جيرمان، بعدما تأهل الفريق الفرنسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تعادله 1-1 في ألمانيا الأربعاء.

وفاز باريس سان جيرمان، حامل اللقب، بنتيجة 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب على الفريق الألماني، ليضرب موعدًا مع أرسنال في النهائي يوم 30 مايو/أيار الجاري.

وبالنسبة لبايرن، الذي كان يسعى لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، جاءت النهاية مخيبة للآمال بعد مشوار قوي في دوري أبطال أوروبا. وكان الفريق قد خسر مباراة الذهاب في باريس بنتيجة 5-4، بعدما كان متأخرًا 5-2 في بداية الشوط الثاني.

وقال نوير، الذي تصدى لعدة فرص خطيرة: «أعتقد أننا لم نمتلك الحس التهديفي في الهجوم اليوم. لم تكن لدينا فرص واضحة كثيرة، لكننا صنعنا ما يكفي للتسجيل».

وتأخر بايرن بهدف مبكر بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، واضطر للعب من أجل التعويض طوال المباراة. ورغم سيطرته على الكرة، لم تسنح له سوى فرص محدودة، ولم ينجح في استغلالها.

من جانبه، قال فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ: «بالطبع الأمر مرير، ففي النهاية خسرنا أمام منافس قوي جدًا. كان علينا أن نكون أكثر حسمًا. انتهى دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا هذا الموسم، لكن ستكون هناك فرصة أخرى، وهذا يمنحني الدافع».

وسجل هاري كين هدف التعادل لبايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، لكن الفريق الألماني كان بحاجة إلى هدف آخر من أجل إدراك التعادل في مجموع المواجهتين.

وأضاف نوير: «لم تكن لدينا فرص كثيرة واضحة، لكن عندما تحصل على تلك اللحظات يجب أن تستغلها. انظر إلى باريس، كانوا قاتلين أمام المرمى، وهذا ما كنا بحاجة إليه اليوم».

وتابع: «كنا قريبين بالفعل من الوصول إلى النهائي، لكننا لم نتمكن من إنهاء المهمة. لسوء الحظ جاء هدفنا متأخرًا بعض الشيء. أعتقد أننا لم نكن حاسمين بما يكفي داخل منطقة جزاء باريس».