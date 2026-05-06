304 ملايين يورو رواتب تضع حقبة سيميوني مع أتليتكو تحت المجهر



بعد أن ودع أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بخسارته أمام أرسنال 0-1 في مباراة الإياب على ملعب الإمارات، عقب التعادل 1-1 ذهاباً في مدريد، عادت التساؤلات مجدداً حول حقبة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع الفريق، فمنذ توليه المهمة في ديسمبر 2011 قاد سيميوني الفريق على مدار 15 عاماً، حقق خلالها 8 ألقاب، ونجح في ترسيخ هوية تنافسية قوية للنادي، لكن الأرقام المالية تفتح باب النقاش، إذ تشير الأرقام إلى أنه حصل على نحو 303.9 ملايين يورو راتباً إجمالياً من أتلتيكو عبر 7عقود مختلفة، وهو أحد أغلى المدربين أجراً في العالم، ما يضع متوسط تكلفة اللقب الواحد عند حوالي 37.98 مليون يورو، وذلك بحسب راتبه فقط، من دون النظر لتكلفة ما أنفقه أتليتكو مدريد خلال تلك الحقبة على تعاقداته مع اللاعبين، والتي تجاوزت المليار ونصف المليار يورو.



وأشارت تقارير إلى أن السنوات الأخيرة لسيميوني مع أتليتكو مدريد أثارت الجدل، وذلك على الرغم من الإنجازات، التي حققها في بداياته، ففي سنواته الأولى نجح سيميوني في حصد 7 ألقاب مع أتليتكو مدريد، ولكن الأمر الغريب أنه بعد ذلك وعلى مدار 11 موسماً متتالياً لم يتمكن سوى من التتويج بلقب وحيد في موسم 2020-2021 من البطولات الثلاث الكبرى: الدوري الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا، عندما حصد لقب الليغا، وخلال تلك الفترة حصل المدرب على ما يقارب 132 مليون يورو دون إضافة ألقاب جديدة.



كما تظهر الإحصاءات أنه منذ موسم 2014-2015 خاض الفريق 36 بطولة كبرى، لكنه لم يتوج سوى بلقب وحيد.



وبحسب تقارير وقع دييغو سيميوني 7 عقود مختلفة مع أتليتكو مدريد، حيث بلغت قيمة عقده الأول مع النادي في ديسمبر 2011، 6 ملايين يورو، وبلغت قيمة عقده الثاني في مارس 2014، 10 ملايين يورو، ثم 11 مليون يورو في مارس 2015، و27 مليون يورو في عقده الذي وقع في سبتمبر 2017، و37 مليون يورو في فبراير 2019.



وارتفع راتب المدرب الأرجنتيني إلى 31 مليون يورو في العقد الذي وقعه في يوليو 2021، ثم 22 مليون يورو في نوفمبر 2023.



وبات السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل لا يزال سيميوني الرجل المناسب لقيادة أتليتكو مدريد في المرحلة المقبلة، أم حان الوقت للتغيير بعد كل هذه السنوات؟