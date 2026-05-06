كاريراس: أزمتي مع روديغر انتهت

وصف ألفارو كاريراس واقعة المشادة المزعومة مع زميله في فريق ريال مدريد الإسباني، أنطونيو روديغر، بأنها «أمر بسيط وفردي».

وانتشرت تقارير عن مشادة داخل غرفة الملابس بين زميلي الفريق، وهو ما لم ينفه المدافع كاريراس، لكنه حرص على التقليل من أهمية الواقعة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن كاريراس «23 عامًا»، الذي انضم للفريق في الصيف الماضي قادمًا من بنفيكا، كتب عبر حسابه على «إنستجرام»: «ظهرت في الأيام الأخيرة بعض التلميحات والتعليقات عني، وهي غير صحيحة».

وأضاف: «التزامي تجاه هذا النادي والمدربين الذين عملت معهم كان دائمًا ثابتًا منذ اليوم الأول، وسيظل كذلك».

وأكمل: «منذ عودتي، كنت أعمل دائمًا بأقصى درجات الاحترافية والاحترام والتفاني. كافحت كثيرًا لتحقيق حلمي بالعودة إلى بيتي».

وأكد: «فيما يتعلق بالواقعة مع أحد زملائي، كانت مسألة بسيطة ومعزولة، وقد تم حلها بالفعل. علاقتي مع جميع أفراد الفريق ممتازة».