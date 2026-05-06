لايبزيغ ينعى ضحايا حادث الدهس بلفتة مؤثرة

يعتزم نادي لايبزيغ الألماني ارتداء لاعبيه شارات سوداء خلال مواجهة سانت باولي المقبلة في الدوري الألماني، حدادًا على ضحايا حادث الدهس المميت الذي شهدته مدينة لايبزيغ شرق ألمانيا.

وأوضح النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الأحداث التي وقعت في وسط المدينة تركت الجميع في حالة صدمة عميقة، مؤكدًا أن أفكاره ودعواته مع الضحايا وعائلاتهم وكل المتضررين من الحادث.

كما أعلن النادي أن فريق تحت 19 عامًا سيشارك في هذه اللفتة، من خلال الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق مبارياته المقبلة.

وأكد لايبزيغ أن هذه المبادرة تمثل رسالة تضامن وتعاطف مع المدينة وسكانها بعد الحادث المأساوي.

وبحسب التحقيقات الأولية، قاد رجل يبلغ من العمر 33 عامًا سيارة نحو شارع مخصص للمشاة وسط مدينة لايبزيغ، ما أدى إلى دهس عدد من الأشخاص قبل أن تتوقف المركبة، فيما سلم السائق نفسه للشرطة دون مقاومة.

وأعلنت الشرطة إصابة ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و87 عامًا، بينهم رجل وامرأة في حالة خطيرة، بينما توفيت امرأة تبلغ 63 عامًا ورجل يبلغ 77 عامًا متأثرين بإصاباتهما.