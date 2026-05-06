نوتينغهام فورست يقترب من نهائي أوروبي تاريخي

اقتربت بطولة الدوري الأوروبي من محطتها الأخيرة، حيث تُقام غدًا الخميس مباراتا إياب الدور قبل النهائي من المسابقة.

وشهدت مواجهتا الذهاب، اللتان أُقيمتا الخميس الماضي، فوز نوتينغهام فورست على أستون فيلا بهدف دون رد في القمة الإنجليزية، بينما تغلب سبورتنج براجا البرتغالي على ضيفه فرايبورج الألماني بنتيجة 2/1.

وسيكون ملعب «فيلا بارك» في مدينة برمنجهام مسرحًا لمواجهة الإياب بين أستون فيلا وضيفه نوتينغهام فورست، في القمة الإنجليزية بالدور قبل النهائي.

ويدخل نوتينغهام فورست المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا، سعيًا لتحقيق لقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

وسيُمثل التتويج بالبطولة إضافة جديدة لسجل الفريق الأوروبي، إذ سبق له الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1979 و1980، إضافة إلى لقبي السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال «كأس العالم للأندية حاليًا».

ورغم أهمية المواجهة، حافظ نوتينغهام فورست على قوامه الأساسي، بعدما أشرك المدرب البرتغالي فيتور بيريرا لاعبيه الأساسيين خلال مواجهة تشيلسي الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية.

على الجانب الآخر، فضّل الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة توتنهام في الدوري، والتي خسرها بنتيجة 2/1.

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويقترب من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم تعثره في بعض المباريات الأخيرة، بينما يسعى إيمري للتتويج باللقب الأوروبي، الذي سيمنح فريقه بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال حال فقدان المركز المؤهل محليًا.

وسبق لإيمري التتويج بلقب الدوري الأوروبي أربع مرات، ثلاث منها مع إشبيلية الإسباني وواحدة مع فياريال، ويأمل في استثمار خبرته لقيادة الفريق إلى النهائي.

وفي مواجهات الفريقين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز أستون فيلا على ملعبه بنتيجة 3/1، بينما انتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل 1/1 على ملعب «سيتي جراوند».

ويعوّل أستون فيلا على خبرات عدد من لاعبيه، أبرزهم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، والفرنسي لوكاس ديني، ومورجان روجرز، والبلجيكي يوري تيليمانس، والأرجنتيني إيميليانو بوينديا، فيما يبرز في صفوف نوتينغهام فورست النيوزيلندي كريس وود، ومورجان جيبس-وايت، والبرازيلي إيجور خيسوس.

وفي مواجهة أخرى بإياب قبل النهائي، يستضيف فرايبورج الألماني فريق سبورتنج براجا البرتغالي.

وحقق الفريق البرتغالي الفوز ذهابًا في اللحظات الأخيرة، بعدما سجل ماريو دورجليس هدف الانتصار في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، لينهي التعادل 1/1.

لكن فرايبورج يتسلح بعاملي الأرض والجمهور على ملعب «يوروبا بارك»، سعيًا للتأهل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بينما سبق لبراجا بلوغ نهائي البطولة عام 2011 قبل خسارته أمام مواطنه بورتو.

ومن المنتظر أن تشهد المباراتان إثارة كبيرة، في ظل فارق الهدف الواحد فقط، الذي يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية للبطولة يوم 20 مايو/أيار الجاري على ملعب بشكتاش في مدينة إسطنبول التركية.