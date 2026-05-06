كاسيميرو يدعم بقاء كاريك مدرباً لمانشستر يونايتد

قال لاعب وسط مانشستر يونايتد، كاسيميرو، إن مايكل كاريك أثبت امتلاكه جميع المقومات التي تؤهله ليكون مدرباً ناجحاً للنادي، مؤيداً المطالبات بتعيين الدولي الإنجليزي السابق في المنصب بشكل دائم.

وكان مانشستر يونايتد قد عين كاريك مدرباً مؤقتاً حتى نهاية الموسم، عقب إقالة روبن أموريم في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد فترة مضطربة استمرت 14 شهراً.

وحقق مانشستر يونايتد 10 انتصارات في 14 مباراة تحت قيادة كاريك، من بينها الفوز على أرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، ليصعد الفريق إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز ويضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال كاسيميرو لشبكة «إي إس بي إن»: «أثبت بالفعل أنه يمتلك قدرات رائعة ليكون مدرباً لمانشستر يونايتد».

وأضاف: «بطبيعة الحال، الموسم يمتد على مدار عام كامل، لكن منذ وصوله وهو يقدم عملاً رائعاً، وأرى أنه مع مرور الوقت يمتلك كل ما يلزم ليصبح مدرباً كبيراً لمانشستر يونايتد».

ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الثالث برصيد 64 نقطة، مع تبقي ثلاث مباريات في الدوري، حيث يحل ضيفاً على سندرلاند يوم السبت المقبل.