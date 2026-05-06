أرتيتا يكشف كواليس حديثه مع لاعبي أرسنال قبل مواجهة أتلتيكو

أشاد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، بامتثال لاعبيه لقراراته، مؤكداً أهمية الدعم الجماهيري في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 20 عاماً، عقب الفوز 1-0 على أتلتيكو مدريد الإسباني في لندن، الثلاثاء، والتعادل 1-1 ذهاباً في مدريد الأسبوع الماضي.

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، علماً بأن الفريق الفرنسي فاز ذهاباً على ملعبه بنتيجة 5-4 بعد مباراة مثيرة.

وقال أرتيتا، عبر منصة «أمازون برايم»: «إنها ليلة رائعة لكل من ينتمي لهذا النادي، حققنا إنجازاً مذهلاً، وأرى الفخر والسعادة في عيون الجميع».

وأضاف المدرب الإسباني: «الأجواء كانت مذهلة منذ البداية، فالجماهير كانت تنتظرنا بكثافة خارج الملعب، وشجعت بحماس شديد في المدرجات، لذلك كان فوزاً رائعاً».

وتابع: «جماهيرنا كانت على قدر التحدي، لقد ارتقوا بالطموحات، وحاولنا اللحاق بهم، وكافحنا لسنوات من أجل إسعادهم، وأنا سعيد للغاية بنظرة الفخر في أعينهم».

وأوضح أرتيتا: «أكثر ما أعجبني هو تكاتف الفريق وترابطه، فأنا متعاطف دائماً مع اللاعبين، وأعرف أنهم مميزون على المستوى الشخصي. تحدثت مع بعض اللاعبين قبل ساعات من المباراة للاعتذار لهم، لأنني قررت الاستعانة بنفس تشكيل مباراة الذهاب، وكان الرد سريعاً: نحن جاهزون في أي وقت، ثم تبادلنا العناق».

وختم أرتيتا حديثه عن بوكايو ساكا، صاحب هدف الفوز والتأهل، قائلاً: «إنه لاعب مميز ومهم للغاية بالنسبة لنا، وهو أكثر لاعب كنا بحاجة إلى أن يسجل هذا الهدف».