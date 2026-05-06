سيميوني: أرسنال استحق التأهل ولا أعذار لخروجنا

رفض دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، إلقاء اللوم على التحكيم بعد خروج فريقه من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي، الثلاثاء.

وقال سيميوني، في تصريحات عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «لقد خرجنا من البطولة لأن منافسنا تأهل بجدارة واستحقاق، بعدما استغل فرصته في الشوط الأول وحقق فوزاً مستحقاً، وأنا هادئ تماماً بشأن ذلك».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «لم نكن حاسمين بالشكل الكافي لاستغلال فرصنا، وقدمنا أداء أفضل في الشوط الثاني، لكننا لم نستفد من بعض المواقف التي كانت قادرة على تغيير السيناريو لصالحنا».

وتابع: «بذلنا قصارى جهدنا ونتقبل ما حدث، وأنا فخور بالوصول إلى هذه المرحلة، وتحقق ذلك بفضل لاعبينا وجماهيرنا».

وشدد سيميوني قائلاً: «التزمت بما قلته بأننا نريد المنافسة، وللأسف لم نفز بأي لقب، لكننا وصلنا إلى مراحل صعبة على أي فريق».

وتجنب المدرب الأرجنتيني انتقاد قرارات التحكيم بعد الخسارة بهدف في لقاء الإياب بلندن، قائلاً: «لن أتطرق للتحكيم، فالكل يعلم أننا نستحق مخالفة، واعتقدنا أن الحكم سيتصرف بشكل صحيح، لكنني لا أريد الخوض في التفاصيل أو البحث عن أعذار».

وتأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 20 عاماً، بعدما فاز 1-0 في لندن وتعادل 1-1 في مدريد.

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، علماً بأن الفريق الفرنسي فاز ذهاباً على ملعبه بنتيجة 5-4 بعد مباراة مثيرة.

وفي المقابل، فشل أتلتيكو مدريد في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما خسر النهائيات الثلاث السابقة أعوام 1974 و2014 و2016.