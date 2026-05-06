ساكا: هدفنا لم يكتمل بعد في دوري الأبطال

أعرب بوكايو ساكا، لاعب أرسنال الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 20 عامًا.

وسجل ساكا هدف فريقه الوحيد ليقود أرسنال للفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني في لندن، ويتأهل إلى النهائي مستفيدًا من التعادل ذهابًا بنتيجة 1-1 في إسبانيا.

وقال ساكا، بنبرة سعيدة، عبر قناة «أمازون برايم فيديو»: «هذا الحديث سيبعدني عن الاحتفالات الرائعة، انظروا إلى قيمة ما حققناه لنا ولهذه الجماهير».

وأضاف الدولي الإنجليزي: «أنا سعيد للغاية، لكننا لم نتأهل بسهولة، بل كنا تحت ضغط شديد في هذه المباراة، لأنها كانت تعني الكثير للفريقين».

وتابع: «نجحنا في إدارة المباراة بشكل جيد، ووصلنا إلى النهائي، والأجواء كانت مثيرة وغير مسبوقة، وبدأت منذ وصولنا بالحافلة إلى الملعب».

واستطرد ساكا: «أحيانًا يحالفنا الحظ، وأحيانًا يتخلى عنا، لكن الأهم أن نكون جاهزين، وكنت حاضرًا بالفعل وسجلت هدفًا».

وشدد على أن «الوصول إلى هذه المكانة لا يمكن أن يتحقق دون ضغوط، ومن الطبيعي أن نتعرض للانتقادات، لكننا نتجاهلها من أجل المضي قدمًا».

واختتم ساكا تصريحاته قائلاً: «الصعود إلى النهائي قصة رائعة، وأتمنى أن تنتهي نهاية سعيدة في بودابست».

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، علمًا بأن الفريق الفرنسي فاز ذهابًا على ملعبه بنتيجة 5-4 بعد مباراة مثيرة.