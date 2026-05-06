موهبة بورنموث يقتحم قائمة تاريخية في «البريميرليغ»

انضم الفرنسي إيلي جونيور كروبي إلى قائمة استثنائية من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفه الأخير مع بورنموث خلال نهاية الأسبوع.

وسجل المهاجم الشاب هدف الفوز من ركلة جزاء، ليقود بورنموث إلى الانتصار 3-0 على ضيفه كريستال بالاس.

ورفع كروبي، البالغ من العمر 19 عاماً، رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ثالث لاعب مراهق يسجل هذا العدد من الأهداف في موسمه الأول منذ انطلاق المسابقة بنظامها الحديث عام 1992.

ولم يسبق لأي لاعب مراهق أن وصل إلى حاجز 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز سوى أربعة لاعبين فقط، ولم ينجح أي منهم في تسجيل عدد أهداف أكبر من كروبي، مع تبقي ثلاث مباريات على نهاية الموسم، ما يمنحه فرصة تحطيم الرقم القياسي.

وعادل كروبي رقم كل من روبي فاولر وروبي كين، اللذين حققا مسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يقترب من أرقام كيفن جالين، الذي سجل 10 أهداف في موسم 1994-1995، وريان جيجز الذي أحرز 9 أهداف مع مانشستر يونايتد في الموسم الأول من البطولة.

وبفضل تألقه اللافت، ارتبط اسم كروبي بالانتقال إلى عدد من كبار الأندية الأوروبية، من بينها أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، إلى جانب اهتمام برشلونة الإسباني بالحصول على خدماته.