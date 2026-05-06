مدافع أرسنال: نثق في قدرتنا على صناعة التاريخ

أبدى ويليام ساليبا، مدافع أرسنال الإنجليزي، ثقة كبيرة في قدرات فريقه بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وصرح ساليبا، عبر قناة «بي إن سبورتس»، عقب الفوز بهدف في مباراة الإياب بالعاصمة البريطانية لندن: «المباراة لم تكن سهلة، والفريقان سعيا بقوة للفوز والتأهل».

وأضاف المدافع الفرنسي الدولي: «كنا ندرك أن أتلتيكو مدريد نادٍ كبير، ولاعبوه قادرون على تسجيل الأهداف، لكن التزامنا الدفاعي كان رائعاً».

وتابع: «وصلنا إلى النهائي بعد مواجهة شرسة، لكننا نجحنا في التأهل، وعلينا أن نفوز في النهائي».

وبشأن طموحات فريقه هذا الموسم، قال: «تتبقى لنا 4 مباريات في الدوري ودوري أبطال أوروبا، وهو عدد كبير في مثل هذه المرحلة الحاسمة».

واختتم ساليبا تصريحاته قائلاً: «المهمة لم تكتمل بعد، نريد الفوز بكل الألقاب الممكنة، وأثق أننا قادرون على ذلك».

وتأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 20 عاماً، بعدما فاز 1-0 في لندن وتعادل 1-1 في مدريد.

وينتظر أرسنال الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، علماً بأن الفريق الفرنسي فاز ذهاباً على ملعبه بنتيجة 5-4 بعد مباراة مثيرة.

وعلى الصعيد المحلي، يعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، مع امتلاك سيتي مباراة مؤجلة.

ويحلم الفريق اللندني، بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2004.