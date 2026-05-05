بسبب غلاء أسعار التذاكر.. رئيس بايرن ميونيخ يقاطع كأس العالم



أعرب أولي هونيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني، عن استيائه الشديد من الارتفاع الجنوني في أسعار تذاكر كأس العالم 2026، مؤكداً تراجعه عن فكرة السفر لحضور البطولة رغم تلقيه دعوة للإقامة لدى صديق مقرب.



وقال هونيس، البالغ من العمر 74 عاماً، في مقابلة مع منصة «دازن» الثلاثاء: «يجب أن أقول إن هذا الأمر يثير غضبي»، كما أبدى رفضه لقبول دعوة من صديقه لاستضافته خلال المونديال.



وذكر أنه وجد تذاكر للمباراة النهائية على منصات إعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وصلت قيمتها إلى مليونين و300 ألف دولار للتذكرة الواحدة، مؤكداً: «أنا مع التجارة ولكن ليس مع مثل هذه التجاوزات».