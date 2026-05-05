تشيلسي يبحث عن الاستقرار في الجولات الأخيرة من الدوري الإنجليزي

أكد جواو بيدرو، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أن على اللاعبين «تحمل المسؤولية» واستعادة التوازن والثبات خلال المباريات الأربع المتبقية من الموسم.

وجاءت خسارة تشيلسي أمام نوتنجهام فورست 1-3 على ملعب «ستامفورد بريدج»، أمس، مخيبة للآمال، حيث سجل بيدرو الهدف الوحيد لفريقه.

وكان هدف بيدرو هو الـ20 له في موسمه الأول مع تشيلسي، لكنه لم يتجاوز كونه هدفاً شرفياً، بعدما جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وجاءت هذه الهزيمة على النقيض مما حدث في الجولة السابقة، حين تمكن الفريق من الفوز على ليدز يونايتد والتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بيدرو: «نحن بحاجة إلى التحسن. يتعين على الجميع تحمل المسؤولية، وأنا من ضمنهم. نتحدث دائماً مع بعضنا البعض لإيجاد طريقة للفوز بالمباريات. في الأسبوع الماضي فزنا، وهذا الأسبوع لم يحدث ذلك، وعلينا أن نكون أكثر ثباتاً».

وأضاف، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: «الحافز موجود دائماً. لا نزال بحاجة للقتال من أجل كل نقطة وفي كل مباراة، وفي النهاية سنرى ما يمكننا تحقيقه».

وأقر اللاعب بأن استقبال هدفين مبكرين خلال أول 15 دقيقة صعّب مهمة العودة في المباراة، مؤكداً ضرورة تفادي هذه الأخطاء مستقبلاً.

وقال: «من البداية تلقينا هدفين مبكرين، ما جعل قلب النتيجة أمراً صعباً للغاية. علينا إيجاد طريقة لتجنب هذه الأخطاء».

وتابع: «هذا هو الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذا استقبلت أهدافاً مبكرة يصبح من الصعب العودة. على الجميع مراجعة أنفسهم، وأنا منهم، لإيجاد طريقة للأداء بشكل أفضل. أشعر بالأسف تجاه الجماهير، وعلينا معرفة نقاط التحسن».