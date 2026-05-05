مدرب روما يلمح لإمكانية الرحيل بسبب الخلافات

أعرب جيان بييرو جاسبيريني، مدرب روما، عن رغبته في تجنب «سوء الفهم» في الموسم الجديد، مؤكداً: «يجب أن أعمل وفق أفكاري الخاصة».

ولا يزال روما ينافس بقوة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فبعد فوزه الساحق 4-0 على ضيفه فيورنتينا، أمس الاثنين، بات الفريق على بعد نقطة واحدة فقط من يوفنتوس، صاحب المركز الرابع، قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم الحالي.

وتحدث جاسبيريني عن الفوز في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الإيطالية، كما تناول توقعاته للموسم المقبل خلال مؤتمر صحفي.

وقال لصحيفة «كورييري ديلو سبورت» الإيطالية: «لطالما تلقيت إجابات قيمة من هؤلاء اللاعبين، الذين يرغبون دائماً في تطوير أنفسهم».

وأضاف: «جمعتنا علاقة قوية، وأرى أنها توطدت أكثر في المباريات الأخيرة. لم نستسلم قط، ولم يكن لدينا هدف محدد، لذا وضعناه بأنفسنا».

وأوضح: «نعلم أنه باستعادة بعض اللاعبين سنتمكن من فرض سيطرتنا، وسنصل إلى المرحلة النهائية بثقة، لكننا كنا دائماً حاضرين».

وتابع: «في نهاية الموسم، سيتعين علينا التحدث لتجنب سوء الفهم الذي حدث. نحتاج إلى الوضوح. ربما لم نكن متفاهمين جيداً، لكن الآن سنقاتل».

وانفصل نادي روما عن كبير مستشاريه كلاوديو رانييري قبل أسبوعين، ما عزز صلاحيات جاسبيريني داخل النادي.

ومن المتوقع أيضاً أن يغادر فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لروما، ملعب «الأولمبيكو» في نهاية الموسم الجاري، في ظل اعتراف المدرب بوجود اختلافات في وجهات النظر مع الإدارة التنفيذية خلال الموسم الحالي.

وشدد جاسبيريني: «نريد تحقيق نتيجة تفوق التوقعات، وهذا ما يحفزنا بشدة. تكمن قوة الفريق في تماسكه داخل غرفة الملابس، ويؤرقني أن أراه في المركز الخامس أو السادس فقط».

واختتم: «هذا فريق قوي يمتلك أسساً متينة. هناك قيم يجب تعزيزها وعدم إهدارها. أحترم آراء الجميع، لكن ينبغي أن أعمل بأفكاري، وإذا اضطررت للعمل بأفكار أخرى، فأفضل البحث عن مكان آخر».