الألماني لوكاس بودولسكي يدخل التاريخ برقم قياسي جديد



لا أحد يتذكره، غاب كثيراً عن الذاكرة، البعض اعتقد بالفعل أنه اعتزل، لكن ذلك لم يحدث بل عاد إلى القمة مجدداً، وبرقم هو الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم.



المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي الحائز مع منتخب بلاده لقب العالم 2014، دخل في طي النسيان إلى حد بعيد خصوصاً بعد تجرته غير الناجحة مع إنتر، الذي انتقل إليه معاراً من أرسنال، لكن نجح بعد ذلك في الانتقال إلى غلاطة سراي التركي، ثم خاص تجربة في الملاعب اليابانية مع فيسيل كوبي، ليعود مرة أخرى إلى الملاعب التركية مع انتاليا سبورت، ثم دخل في طي النسيان الرياضي - كما وصفته بعض المصادر الإعلامية - عندما اختار الانتقال في عام 2021 إلى نادي غورنيك زابرزي البولندي.



الانتقال الذي اعتبره البعض نهاية لمسيرة لاعب اعتبر من بين الأميز في تاريخ الكرة الألمانية تحول إلى سبب رئيسي في دخوله تاريخ كرة القدم مجدداً، بل أصبح الوحيد من بين جميع لاعبي كرة القدم في العالم، الذي يتمكن من الفوز بخمسة ألقاب للكؤوس في خمس دول مختلفة، بعد الفوز مع غورنيك زابرزي بلقب كأس بولندا بعد الفوز على راكوف تشيستوشوفا 2 - 0.



اللاعب الذي امتلك أسهماً في نادي غورنيك زابرزي العام الماضي وصل إلى اللقب الخامس في الكؤوس بعد التتويج مع بايرن ميونيخ بلقب كاس ألمانيا عام 2008، ثم مع أرسنال بلقب كأس إنجلترا عام 2014،، وفي العام 2016 حصل على لقب كأس تركيا مع غلاطة سراي، ثم بعد ذلك بثلاثة أعوام، وتحديداً في عام 2019 نجح في قيادة فيسيل كوبي إلى لقب كأس اليابان، وأخيراً نجح في تحقيق لقبه الخامس في الكؤوس مع غورنيك زابرزي، ليحفظ مكاناً في سجلات تاريخ كرة القدم كونه اللاعب الأكثر حصولاً على لقب الكأس في دول مختلفة.