غضب مغربي يشعل الجدل حول حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا



فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الباب مجدداً لإثارة الجدل، بعد قراره بتعيين الحكم الكونغولي جان جاك ندالا لإدارة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ما تسبب في موجهة غضب واسعة في الأوساط الكروية المغربية، خصوصاً داخل نادي الجيش الملكي، الذي عبر عن اعتراضه الرسمي على هذا الاختيار.



ويلتقي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي مع الجيش الملكي المغربي في مدينة بريتوريا يوم 17 مايو الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما تلعب مباراة الإياب في يوم 24 مايو في الرباط.



ويأتي هذا التصعيد في ظل الأزمة التحكيمية، التي ارتبطت باسم ندالا خلال نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة بين المغرب والسنغال، وهي المباراة التي تحولت إلى واحدة من أكثر المواجهات إثارة للجدل في تاريخ الكرة في القارة السمراء، عندما تسبب قرارات الحكم، خصوصاً المتعلقة بتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء في انسحاب لاعبي السنغال مؤقتاً واندلاع أزمة لا زالت تداعياتها مستمرة في أروقة محكمة التحكيم الرياضي.



واعتبر نادي الجيش المغربي أن إعادة تعيين نفس الحكم، الذي أثار الكثير من الجدل، بمثابة خطوة غير مفهومة، وتفتح الباب أمام الشكوك حول معايير اختيار الحكام في المباريات الحاسمة، لا سيما أن ندالا لم يتم اختياره ضمن قائمة حكام كأس العالم المقبلة، ما دفع إدارة النادي المغربي إلى تقديم احتجاج رسمي على تعيين ندالا للنهائي، بحسب ما ذكرت صحيفة «المنتخب» المغربية.



ولم يقتصر الرفض على الجانب المغربي فقط، إذ تشير تقارير إلى وجود اعتراضات داخل اللجنة التنفيذية للكاف نفسها، حيث طالب عدد من الأعضاء بإلغاء هذا التعيين، وفق تقرير صحيفة «الغارديان»، معتبرين أن استمرار ندالا في إدارة مباريات كبرى رغم الجدل السابق يسيء إلى صورة الكرة الأفريقية، ويعرضها لمزيد من الانتقادات.



ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء اللجنة، والذي رفض الكشف عن اسمه، أنه وبعض زملائه يرون أن ندالا كان يجب أن يواجه إجراءات تأديبية صارمة للغاية، بسبب سلوكه في نهائي كأس الأمم، موضحاً أن هذا عار كبير على كرة القدم الأفريقية، وأن تعيينه لن يزيد كرة القدم الأفريقية إلا سخرية.



وتأهل الجيش الملكي إلى نهائي دوري الأبطال بعد تخطيه مواطنه فريق نهضة بركان 2-1 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب، فيما جاء تأهل صن داونز على حساب الترجي التونسي بالفوز 1-0 بنفس النتيجة ذهاباً وإياباً.