«حساب إيفرتون» يسخر من مشجع مانشستر سيتي (فيديو)



تفاجأ جمهور الكرة الإنجليزية بما قام به حساب نادي إيفرتون الرسمي على «تيك توك»، حيث سخر من مشجع شهير لمانشستر سيتي بعد تعادل الفريقين في الدوري الإنجليزي 3 – 3 ليل الاثنين.



المباراة التي استلها الستيي بالتقدم بهدف انقلبت تماماً بعد أن نجح صاحب الأرض في تسجيل ثلاثة أهداف إلا أن السيتي نجح في العودة، وتفادي الخسارة في اللحظات الأخيرة.



وكان المشجع تال رحمن قد اشتهر بعد أن شرب من قارورة عليها شعار أرسنال في مباراة مان سيتي وتشيلسي، التي فاز بها سيتي 3 – 0، وكان أرسنال قد خسر قبلها أمام بورنموث على ملعب الغنرز، ما منح سيتي فرصة كبيرة لمعادلة النقاط مع المتصدر، إذا فاز في المواجهة بينهما في الجولة التالية، وهو ما حصل، لكن سيتي تعثر الاثنين أمام إيفرتون، ليصبح فارق النقاط مع أرسنال 5 نقاط مع امتلاك سيتي مباراة مؤجلة.



ونشر حساب إيفرتون فيديو لتال رحمن وهو يضع يديه على رأسه تأثراً بمجريات المباراة، وكتب معلقاً «نحن نعرف هذا المشجع لمانشستر سيتي».