كتاب جديد يرصد تحولات «فيفا» خلال 10 سنوات

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كتاباً يكشف خبايا الأمور ويروي قصصاً مميزة من السنوات العشر الأولى للسويسري جياني إنفانتينو كرئيس للاتحاد.

الكتاب حافل بالحكايات، بدءاً من الاجتماعات المتوترة التي أفضت إلى السماح للنساء بالمشاركة في مباراة احترافية في إيران، وصولاً إلى اليوم الذي تحولت فيه مباراة ودية في بوليفيا إلى حدث درامي.

الكتاب من تأليف الصحفي الإيطالي أليساندرو ألسياتو، مؤلف سير أندريا بيرلو وكارلو أنشيلوتي وغيرهما، وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لفيفا أنه عبارة عن سرد لكيفية إحداث إنفانتينو نقلة نوعية في الاتحاد منذ انتخابه في 26 فبراير/شباط 2016 بمدينة زيورخ السويسرية.

وتم توزيع الكتاب على أعضاء مجلس فيفا ورؤساء الاتحادات الأعضاء الذين حضروا اجتماعات الجمعية العامة (كونغرس) للاتحاد بمدينة فانكوفر الكندية أواخر الشهر الماضي.

وقال إنفانتينو في مقدمة الكتاب: «لم أغفل قط هدفنا الرئيسي: المساهمة في نمو كرة القدم عالمياً وتحسين ظروف اللاعبين في جميع الدول والمناطق الـ211 المنتسبة إلى فيفا».

ويتناول الكتاب، في فصوله المختلفة، كيف ضمن فيفا، بقيادة إنفانتينو، إعادة توزيع الإيرادات لدعم تطوير كرة القدم عالمياً، وكيف شهدت كرة القدم النسائية نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية.

ويروي الكتاب تجارب رئيس فيفا في السفر حول العالم لزيارة العديد من الاتحادات الأعضاء، ورحلة الاتحاد الدولي لكرة القدم من الفساد إلى الشفافية، ودور غرفة المقاصة في دعم الأندية الصغيرة من خلال تعويضات التدريب.

كما يشرح الكتاب أهمية أساطير فيفا، ويتضمن فصولاً عن مكافحة العنصرية ونجاح كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، التي أُطلقت حديثاً بمشاركة 32 فريقاً، والتي بشرت بعصر جديد لكرة القدم للأندية عندما أُقيمت لأول مرة عام 2025 في الولايات المتحدة.

وأضاف إنفانتينو: «هذه ليست نجاحات شخصية، بل نجاحات حققناها معاً»، موجهاً الشكر للاتحادات القارية والأعضاء والأندية واللاعبين، إضافة إلى الجماهير والشركاء والرعاة.