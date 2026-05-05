مدرب إيفرتون يتحسر: أضعنا فوزًا في المتناول أمام سيتي

أعرب ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، عن خيبة أمله بعد تعادل فريقه 3-3 مع مانشستر سيتي، رغم تقدمه بفارق هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وتقدم إيفرتون 3-1 قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود سيتي ويخطف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وافتتح جيريمي دوكو التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 43، لكن إيفرتون رد بثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر ثيرنو باري «هدفين» وجيك أوبراين في الدقائق 68 و73 و81، قبل أن يقلص إرلينغ هالاند الفارق بهدف ثانٍ في الدقيقة 83.

وخطف دوكو هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحرم إيفرتون من فوز كان في متناوله حتى اللحظات الأخيرة.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 48 نقطة في المركز العاشر، ليواصل سعيه نحو حجز أحد المقاعد المؤهلة للمسابقات الأوروبية، حيث يفصله ثلاث نقاط فقط عن المركز السابع.

وقال مويس لشبكة «سكاي سبورتس»: «لقد خذلنا أنفسنا، لأننا دافعنا بشكل سيئ للغاية في الهدف الثاني، وكان ذلك سببًا رئيسيًا في عدم الحفاظ على الفوز».

وأضاف: «كنا سنقبل بهذه النتيجة في الشوط الأول، لأننا كنا متأخرين في الأداء والنتيجة، لكن كان يجب أن نُحسن إدارة المباراة بعد التقدم».

وتابع: «كنت أتمنى أن نضغط أكثر على مرمى مانشستر سيتي، لكنهم لعبوا بشكل جيد، ولم نتمكن من مجاراتهم».

واختتم: «بذل اللاعبون جهدًا كبيرًا، لكن عندما تتقدم 3-1، يجب أن تحافظ على النتيجة، وهذا ما لم يحدث».