دوري أبطال أوروبا.. إنريكي وكومباني في صراع تكتيكي مفتوح

يتجدد الصدام بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مساء غدٍ الأربعاء، على ملعب أليانز أرينا، في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد مواجهة ذهاب مثيرة في باريس.

وشهدت مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، فوز باريس سان جيرمان 5-4، في واحدة من أكثر مباريات هذا الدور تهديفًا، بعدما تبادل الفريقان السيطرة في لقاء اتسم بالطابع الهجومي وغياب الصرامة الدفاعية.

وتألق ثلاثي باريس الهجومي المكون من عثمان ديمبلي وديزيري دوي وخفيتشا كفاراتسخيليا، فيما نجح بايرن في تقليص الفارق من 5-2 إلى 5-4 خلال دقائق، ليبقي المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

ويواجه مدرب بايرن فينسنت كومباني تحديًا كبيرًا، بعدما استقبل فريقه خمسة أهداف في مباراة واحدة بدوري الأبطال لأول مرة منذ 31 عامًا، وهو رقم يثير القلق قبل موقعة الإياب.

كما لا تصب الأرقام التاريخية في مصلحة الفريق الألماني، إذ خسر الذهاب في نصف النهائي الأوروبي عشر مرات، وودّع البطولة في تسع منها، ولم ينجح في العودة سوى مرة واحدة فقط موسم 1981-1982.

وزادت المخاوف بعد تعادل بايرن 3-3 أمام هايدنهايم في الدوري الألماني، ليواصل سلسلة نتائج متذبذبة.

في المقابل، دافع لويس إنريكي، مدرب باريس، عن أداء فريقه، مؤكدًا أن الانتقادات الدفاعية مبالغ فيها، وأن طبيعة هذه المباريات تفرض إيقاعًا هجوميًا مرتفعًا.

ويمتلك باريس سجلًا قويًا في الأدوار الإقصائية، إذ تأهل في 36 من أصل 43 مواجهة بعد الفوز ذهابًا، ونجح في 14 من 17 مرة عندما كان الفارق هدفًا واحدًا.

ويدخل الفريق الفرنسي المباراة بثقة خارج ملعبه، بعدما حقق ستة انتصارات متتالية خارج الديار، مع الحفاظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام بايرن، الذي فاز في خمس من آخر ست مواجهات على أرضه ضد باريس، وسجل خلالها 15 هدفًا.

وعلى صعيد الأرقام، يقترب الفريقان من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بدوري الأبطال، والمسجل باسم برشلونة (45 هدفًا موسم 1999-2000)، حيث سجل باريس 43 هدفًا وبايرن 42 حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعتمد بايرن على عودة نجومه، مثل مانويل نوير وجوشوا كيميتش وهاري كين، الذي يسعى لتسجيل هدفه السابع تواليًا في البطولة.

في المقابل، يفتقد باريس جهود أشرف حكيمي بسبب الإصابة، فيما يعوّل على وارن زاير إيمري لتعويض الغياب، إلى جانب طموح كفاراتسخيليا لتحطيم رقم زلاتان إبراهيموفيتش التهديفي مع الفريق في البطولة.