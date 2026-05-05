غوارديولا: لقب الدوري الإنجليزي لم يعد في يد مانشستر سيتي

أقر جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بصعوبة موقف فريقه في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم التعادل المثير 3-3 أمام إيفرتون في الجولة الـ35.

وتقدم سيتي بهدف عبر جيريمي دوكو في الشوط الأول، قبل أن يقلب إيفرتون النتيجة بثلاثة أهداف خلال 14 دقيقة في الشوط الثاني، سجل منها ثيرنو باري هدفين، وأضاف جيك أوبراين هدفًا ثالثًا.

وقلص إرلينغ هالاند الفارق بهدف ثانٍ لسيتي، قبل أن يعود دوكو ويسجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

واستمر مانشستر سيتي في المركز الثاني، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر، مع امتلاك مباراة مؤجلة.

وقال غوارديولا لشبكة «سكاي سبورتس»: «قدمنا أداءً رائعًا، خاصة في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني لم نكن مسيطرين بالكامل، واستغل المنافس قوته البدنية وعاد بقوة».

وأضاف: «كنا نبحث عن الفوز، وهو دائمًا أفضل من التعادل، لكن هذا يعكس قوة الفريق وقدرته على العودة».

وأكد المدرب الإسباني أن المنافسة على اللقب لم تعد بيد فريقه، قائلاً: «الآن موقفنا يعتمد على نتائج الآخرين، لم يعد اللقب بين أيدينا كما كان من قبل».

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الجولة المقبلة، بينما يلتقي أرسنال مع وست هام يونايتد في مواجهة مهمة ضمن صراع الصدارة.

واختتم غوارديولا تصريحاته: «لا تزال هناك أربع مباريات متبقية، وسنخوضها بثقة وننتظر ما ستسفر عنه النتائج».