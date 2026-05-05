دوكو: سنقاتل حتى النهاية على لقب الدوري الإنجليزي

أكد جيريمي دوكو، نجم مانشستر سيتي، تمسك فريقه بحظوظه في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب التعادل المثير 3-3 أمام إيفرتون، في الجولة الـ35 من المسابقة.

وسجل دوكو هدف التقدم لمانشستر سيتي في الشوط الأول، قبل أن يقلب أصحاب الأرض النتيجة بثلاثة أهداف خلال 14 دقيقة في الشوط الثاني، لتصبح 3-1 على ملعب «هيل ديكينسون». وقلص إرلينغ هالاند الفارق بهدف ثانٍ، قبل أن يخطف دوكو هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

واستمر مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر، مع امتلاك «السيتي» مباراة مؤجلة، ما يبقي المنافسة مفتوحة حتى الجولات الأخيرة.

وأشار دوكو إلى شعور الفريق بخيبة الأمل بعد ضياع الفوز، لكنه شدد على أن الصراع لم يُحسم بعد، قائلاً: «قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول وصنعنا فرصًا عديدة، لكن عدم استغلالها صعّب الأمور علينا».

وأضاف: «استفادوا من عامل الأرض وسجلوا ثلاثة أهداف، وأعتقد أننا منحناهم المباراة، لكن العودة في النتيجة كانت مهمة، ونقطة واحدة ليست سيئة في مثل هذه المواجهات».

وأوضح: «ما زال هناك الكثير من المباريات، وقد تبدو النتيجة مؤلمة الآن، لكن نقطة واحدة قد تكون حاسمة في النهاية، وسنواصل القتال من أجل أنفسنا وجماهيرنا».

وأكد دوكو، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن الفريق واجه صعوبة في اختراق دفاع إيفرتون بسبب كثافة اللاعبين داخل منطقة الجزاء، مشيرًا إلى أن المساحات ظهرت بشكل أكبر بعد تسجيل الأهداف.

واختتم: «كنا مهملين في الشوط الثاني، وكان علينا الحفاظ على هدوئنا، لكنني سعيد بالتسجيل ومساعدة الفريق».