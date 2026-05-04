صراع الهبوط يشتعل في «البوندسليغا»

تنفست أندية ماينز وبوروسيا مونشنجلادباخ وهامبورغ ويونيون برلين الصعداء، بعدما ضمنت البقاء رسميًا في الدوري الألماني، فيما تشتعل المنافسة بين خمسة أندية أخرى للهروب من شبح الهبوط قبل جولتين على نهاية الموسم.

وعزز تعادل فولفسبورغ مع فرايبورغ بهدف لمثله، وخسارة سانت باولي أمام ماينز 1-2، من موقف كولن وفيردر بريمن، اللذين يبتعدان بفارق ست نقاط عن منطقتي الهبوط المباشر والملحق.

ويحتاج كولن وبريمن إلى نقطة واحدة فقط لضمان البقاء رسميًا، خاصة في ظل تفوق كولن بفارق أهداف يصعب تعويضه.

في المقابل، يتمسك ديتر هيكينغ، مدرب فولفسبورغ، بالأمل في البقاء، مؤكدًا: «نحن نتطور باستمرار ولسنا فريقًا تقليديًا يصارع الهبوط، ولم نُهزم في آخر ثلاث مباريات».

ويستعد فولفسبورغ لمواجهة بايرن ميونخ، بطل الدوري، في الجولة المقبلة، قبل مواجهة حاسمة أمام سانت باولي في الجولة الأخيرة يوم 16 مايو/أيار.

وعلى الجانب الآخر، يعيش سانت باولي فترة صعبة، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر ثماني مباريات، ويستعد لمواجهة لايبزيغ الطامح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أما هايدنهايم، متذيل الترتيب، فيحتاج إلى معجزة للبقاء، إذ يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن سانت باولي، وسيواجه كولن ثم ماينز في محاولة لتكرار سيناريو بقائه عبر الملحق في الموسم الماضي.