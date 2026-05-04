توتنهام يبتعد خطوة عن الهبوط ومدربه يرفض التراخي

حذر روبرتو دي تسيربي، مدرب توتنهام هوتسبير، من أن معركة تجنب الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لم تنته بعد، رغم تحقيق فريقه انتصارين متتاليين لأول مرة منذ أغسطس/آب الماضي.

وعلى غير المتوقع، فاز توتنهام 2-1 على أستون فيلا، صاحب المركز الخامس، في مباراة بدت أسهل مما توحي به النتيجة، الأحد.

وجاء هدفا كونور جالاجر وريتشارليسون خلال أول 25 دقيقة من اللقاء، الذي فرض خلاله توتنهام سيطرته مبكرًا، ولم يظهر الفريق مهددًا بفقدان الفوز، ليرتقي إلى المركز 17 متجاوزًا وست هام يونايتد، قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

وحصد توتنهام سبع نقاط من أول أربع مباريات تحت قيادة دي تسيربي، الذي تولى المسؤولية خلفًا للمدرب المؤقت إيجور تيودور.

وكان الفريق قد تغلب في الجولة الماضية 1-0 على ولفرهامبتون واندررز، بعد سلسلة من 15 مباراة دون فوز في الدوري، دفعت الفريق إلى الاقتراب من الهبوط للمرة الأولى منذ عام 1977.

ويحتل توتنهام المركز 17 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، قبل مباراتين على أرضه أمام ليدز يونايتد وإيفرتون، إلى جانب مواجهة خارج ملعبه أمام تشيلسي.

وقال دي تسيربي: «يجب ألا ننسى وضعنا قبل مباراة ولفرهامبتون. الموسم لم ينته بعد، ولا يمكننا الاحتفال بالفوزين».

وأضاف: «علينا أن نواصل العمل بالعقلية نفسها. لا أريد سماع الأصوات الإيجابية الآن، يجب أن نحافظ على تركيزنا للمباراة المقبلة، وأن نشعر بنفس الضغط».

وتابع: «يمكن أن تتغير الأمور في كرة القدم من أسبوع لآخر، ولا يمكننا نسيان موقعنا في جدول الترتيب وما شعرنا به قبل مباراة ولفرهامبتون. علينا أن نبذل جهدنا مرة أخرى».