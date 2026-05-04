مبابي حديث مدريد قبل الكلاسيكو

أثار كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، جدلًا واسعًا بعد سفره إلى إيطاليا لقضاء إجازة سريعة، وعودته إلى العاصمة الإسبانية قبل 12 دقيقة فقط من مباراة إسبانيول، مساء الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وبعد الفوز 2-0 على إسبانيول، حاول ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، تهدئة الأوضاع خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: «جميع خطط التعافي للاعبينا المصابين تكون تحت إشراف أطباء النادي، وهم من يحددون موعد ذهاب اللاعبين إلى مقر التدريبات (فالديبيباس) من عدمه».

لكن لهجته تغيرت لاحقًا، وفقًا لصحيفة آس الإسبانية، حيث أضاف: «كل شخص حر في قضاء أوقات فراغه، ولا يمكنني التدخل في ذلك».

وشدد المدرب الشاب: «لا أشكك إطلاقًا في التزام أي لاعب بفريقي، فجميعهم يدركون أهمية هذه المباريات، كما يدركون أنهم محظوظون، ونحن أيضًا، بالعمل في نادٍ بحجم ريال مدريد».

وفي سياق آخر، انتقد أربيلوا أداء فريقه، قائلًا: «يزعجني أن المنافسين يركضون أكثر منا داخل الملعب».

ولم ينس مدرب ريال مدريد الإشادة بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفي الفوز أمام إسبانيول، مختتمًا تصريحاته: «إنه قائد بالفطرة، ويحظى بحب زملائه، وإنسان رائع، وأنا فخور بوجوده معنا».

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثاني، خلف برشلونة المتصدر بـ88 نقطة، ليؤجل تتويج منافسه باللقب، ويؤجل الحسم إلى مواجهة «الكلاسيكو» التي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب «كامب نو».