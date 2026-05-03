كومباني: لدينا إيجابيات قبل مواجهة باريس سان جيرمان

قال البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، إنه يفضل التركيز على الجوانب الإيجابية، وذلك قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء المقبل. ومر بايرن ميونخ بأيام صعبة، حيث تلقت شباكه 11 هدفاً ما بين العودة من التأخر للفوز على ماينز 4/3 والمباراة الماراثونية مع باريس سان جيرمان في الذهاب والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي 5/4، ثم التعادل بنتيجة 3/3 مع هايدنهايم، ورغم ذلك لم يتسبب الأمر في هز ثقة نجوم الفريق، وفضل المدرب البلجيكي كومباني «40 عاماً» التركيز على الجانب الإيجابي، وقال: الشيء الإيجابي هو أن الفريق دائماً ما يتقدم.



ودافع كومباني عن إدارته للفريق، خاصة فيما يتعلق بقراراته بمنح لاعبي الهجوم الراحة بعد تسجيلهم 100 هدف هذا الموسم، بوجود هاري كين ولويس دياز ومايكل أوليز. وأكد كومباني إن إشراكهم لمدة 90 دقيقة سيكون حملاً ثقيلاً على الهجوم في ظل هذا الأسبوع الذي يشهد مواجهة باريس، وأضاف: حاولنا اتخاذ خطوات مدروسة من أجل أن نتمكن من الهجوم بقوة أمام باريس سان جيرمان.



وكان كومباني قد قام بوضع لاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش في مركز الجناح الأيمن، وعلق على ذلك قائلاً: كان ذلك مجازفة محسوبة، الخطة لم تنجح، لكن الأهم بالنسبة لي هو جاهزية جميع اللاعبين وهذا ما نريده في مواجهة باريس سان جيرمان، يمكننا التركيز على ذلك الآن.