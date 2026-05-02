كومو يضع إنتر على بعد نقطة من لقب الدوري الإيطالي



تعادل ​نابولي، حامل اللقب، سلبياً مع مضيفه كومو السبت، ليصبح إنتر ميلان على بعد ⁠نقطة واحدة من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



ويحتل ‌إنتر صدارة الترتيب بفارق تسع نقاط ‌عن نابولي، الذي تتبقى له ثلاث مباريات، وسيحسم لقب الدوري حال تعادله مع ضيفه بارما ​الأحد.



أما كومو ‌فقد ​عزز فرصه ⁠في التأهل إلى المسابقات القارية للمرة الأولى.



ويحتل فريق ​سيسك ⁠فابريغاس ⁠المركز الخامس في الترتيب برصيد 62 نقطة، ⁠بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يستضيف هيلاس فيرونا، الذي هبط بالفعل، الأحد. ويتقدم كومو بفارق ثماني نقاط على أتلانتا ​سابع الترتيب. وتضمن أول ستة فرق في الدوري الإيطالي التأهل إلى المسابقات القارية.