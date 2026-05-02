هدف عكسي ينقذ بايرن ميونخ من هزيمة تاريخية في «البوندسليغا»



أفلت بايرن ميونخ من هزيمة محققة أمام ضيفه هايدنهايم وتعادل معه 3 - 3 بفضل هدف عكسي في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.



وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، حيث اعتمد مدرب بايرن ميونخ فينسنت كومباني على تشكيل شهد 7 تغييرات لإراحة نجومه قبل مواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة في إياب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.



بدأ هايدنهايم اللقاء بقوة ونجح في التقدم بالهدف الأول في الدقيقة 22 عبر بودو زيفزيفادزي الذي استغل عرضية مارنون بوش، قبل أن يضيف إرين دينكتشي الهدف الثاني في الدقيقة 31 مستفيداً من تمريرة أخرى من بوش.



وقبل نهاية الشوط الأول، قلّص ليون جوريتسكا الفارق لبايرن ميونخ بتسجيله هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف 2 - 1.



مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى كومباني 4 تبديلات دفعة واحدة بدخول هاري كين وميكايل أوليسيه ولويس دياز وجوشوا كيميتش لزيادة الضغط الهجومي، وأثمر ذلك عن هدف التعادل في الدقيقة 57 بتوقيع ليون جوريتسكا مجدداً بعد تمريرة من أوليسيه.



وبينما كان بايرن يضغط لخطف الفوز، صدم بودو زيفزيفادزي أصحاب الأرض بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 76 بعد عمل فردي مميز وتمريرة من أريجون إبراهيموفيتش.



وبينما كان هايدنهايم يقترب من تحقيق انتصار تاريخي، رمى بايرن ميونخ بكل ثقله الهجومي لإدراك التعادل، وأهدر نيكولاس جاكسون فرصة خطيرة في الدقيقة 88 مرت بجوار القائم.



وتوقفت المباراة في الدقائق الأخيرة بسبب إصابة اللاعب يوناس فورينباخ، مما دفع الحكم لاحتساب وقت بدل ضائع طويل شهد ضغطاً بافارياً مكثفاً، وسط استبسال دفاعي من لاعبي هايدنهايم الذين اضطروا لإكمال الدقائق الأخيرة بـ 10 لاعبين بسبب استمرار علاج فورينباخ.



وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع نجح أوليسيه في إنقاذ بايرن ميونخ من الخسارة بتسجيل هدف التعادل القاتل، بعد تسديدة اصطدمت بالقائم ثم بظهر الحارس ديانت راماج وتجاوزت خط المرمى.



وكان بايرن حصد لقب الدوري الألماني للمرة الـ35 في تاريخه قبل فترة، ورفع رصيده الآن في الصدارة إلى 83 نقطة مقابل 23 نقطة لهايدنهايم في المركز الأخير بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ صاحب المركز قبل الأخير وثلاث نقاط عن سانت باولي صاحب المركز الثالث من القاع، وهو المركز الذي يؤهل صاحبه لملاقاة صاحب المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليغا.