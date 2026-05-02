إصابة قد تنهي «عهد» كاربخال مع الريال



أعلن ​ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى ​الإسباني لكرة القدم، السبت، إصابة قائد الفريق داني كاربخال في القدم، مع اقتراب الظهير الأيمن من الأسابيع الأخيرة في عقده الذي ينتهي في يونيو.



ولم ⁠يقدم ريال مدريد موعداً لعودة اللاعب الدولي الإسباني (34 عاماً). لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين، ما يثير الشكوك بشأن احتمال أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباراة الأخيرة للفريق على ملعبه سانتياغو ‌برنابيو هذا الموسم، أمام أتليتيك بيلباو، في وقت لاحق من هذا الشهر.



شارك كاربخال، الذي خاض 448 مباراة مع ​الفريق، في ‌20 ​مواجهة فقط هذا الموسم، في ⁠ظل وجود منافسة من ترينت ألكسندر-أرنولد.



وقال ريال مدريد، في بيان «تم تشخيص إصابته بكسر ​في ⁠العظمة البعيدة ⁠للإصبع الخامس في قدمه اليمنى».



ويحل ريال مدريد ضيفاً على إسبانيول، الأحد، قبل ⁠أن يتوجه إلى برشلونة لخوض مباراة القمة في العاشر من مايو. وتشمل مبارياته المتبقية أيضاً مواجهتين أمام ريال أوبييدو وإشبيلية.



ويشهد الفريق، حامل الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا، بواقع 15 لقباً، موسماً ​مخيباً للآمال، إذ يتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة، بعد خوض 33 مباراة، كما أقصاه بايرن ميونيخ من دور الثمانية بدوري ​أبطال أوروبا.