هل يطفئ فلورنتينو بيريز غليان جمهور البرنابيو المرتقب بسلاح نيغريرا؟



لا يزال ملف «نيغريرا» يثير جدلاً واسعاً في كرة القدم الإسبانية، ليس فقط بسبب طبيعته القانونية والرياضية، بل أيضاً بسبب توقيته وتأثيره في الصراع الإعلامي بين الأندية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة. وفي خضم هذا الجدل، برزت بعض التحليلات التي ترى أن القضية تحولت إلى أداة غير مباشرة تُستخدم لتهدئة الغضب داخل البيت المدريدي، خاصة في فترات التوتر بين الإدارة وجماهير ملعب سانتياغو برنابيو التي باتت قريبة من الخروج بموسم صفري ثانٍ على التوالي.



ومعروف عن جمهور ريال مدريد طموحه العالي وعدم تساهله مع الإخفاقات، سواء تعلّق الأمر بنتائج الفريق أو بالسياسات الإدارية. وعندما تتصاعد حدة الانتقادات ضد الإدارة، يبحث صناع القرار أحياناً عن وسائل لإعادة توجيه النقاش العام، وهنا يظهر دور القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام الكروي. ملف نيغريرا، بما يحمله من اتهامات خطيرة وتحقيقات مستمرة، وفّر مادة دسمة للنقاش، ما أسهم في تحويل جزء من تركيز الجماهير ووسائل الإعلام بعيداً عن الأزمات الداخلية.



من هذا المنظور، يرى البعض أن إدارة فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، استفادت بشكل غير مباشر من تسليط الضوء الإعلامي على القضية، حيث أصبحت أخبارها تتصدر العناوين، وتراجعت نسبياً حدة الانتقادات الموجهة للنادي في بعض الفترات. هذا لا يعني بالضرورة أن هناك توظيفاً مباشراً أو مخططاً للقضية، بل قد يكون استثماراً ذكياً للظرف الإعلامي، وهو أمر شائع في عالم كرة القدم الحديثة، حيث تلعب الصورة والرسائل الإعلامية دوراً محورياً.



في المقابل، يرفض كثيرون هذا الطرح، معتبرين أن ربط قضية قانونية معقدة بمناورات داخلية في نادٍ آخر هو تبسيط مخلّ للواقع، فملف نيغريرا له مساره القضائي الخاص، وتأثيره يتجاوز حدود المنافسة بين الأندية، ليطال سمعة الدوري الإسباني كله. كما أن جمهور ريال مدريد، رغم تأثره بالإعلام، يبقى واعياً بما يحدث داخل ناديه، ولا يمكن صرف انتباهه بسهولة عن القضايا التي تمسه مباشرة.



في النهاية، يعكس هذا الجدل طبيعة كرة القدم الحديثة، حيث تتداخل الرياضة مع الإعلام والسياسة والإدارة. وبين من يرى في «نيغريرا» سلاحاً إعلامياً غير مباشر، ومن يعتبره قضية مستقلة لا علاقة لها بصراعات الجماهير، تبقى الحقيقة رهينة بالتطورات القادمة، سواء داخل الملاعب أو في أروقة القضاء.



ويبقى السؤال هنا: هل يستطيع بيريز مواصلة استخدام ورقة نيغريرا لتهدئة ثورة جمهور ريال مدريد المتوقعة بعد اقتراب النادي الملكي من موسم صفري يحدث للمرة الثانية توالياً أم أن رياح التغيير القادمة ستقضي على الأخضر واليابس داخل قلعة النادي الملكي؟