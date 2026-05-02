رياح تركية تعصف بصفقة انتقال برناردو سيلفا إلى برشلونة



يعيش برناردو سيلفا حالياً الأسابيع الأخيرة من فترته مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في غموض يحيط بمستقبله بشكل كامل.



وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن لاعب الوسط البرتغالي، الذي تظل رغبته الأولى الانتقال لفريق برشلونة الإسباني، ما زال ينتظر أن يتم حسم موقفه مع وكيله خورخي مينديز، وإدارة النادي الإسباني، المتمثلة في ديكو، الذي طلب المزيد من الوقت لإنهاء خطة انتقال اللاعب.



وفي ظل هذا الغموض، حاول نادي غلطة سراي التركي الدخول بقوة لضم اللاعب من خلال عرض طموح.



ووفقاً لعدة وسائل إعلام تركية، تقدم غلطة سراي بعقد للاعب لمدة 3 أعوام مقابل 50 مليون يورو تقريباً ، بهدف مواصلة مشروع تطوير الفريق، لكي ينضم اللاعب للاعبين مثل فيكتور أوسيمين وليروي ساني وإلكاي جويندوجان.



ويمثل هذا العرض التزاماً مالياً كبيراً، رغم أن برناردو سيلفا لا يزال حتى الآن يضع الانتقال إلى برشلونة أولوية أولى.