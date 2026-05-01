كونتي وفابريغاس.. «صراع التلميذ والأستاذ»



يتأهب الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو، لتحدّ كبير عندما يلتقي مرة أخرى مع أنطونيو كونتي مدرب نابولي في مباراة الفريقين بالدوري الإيطالي يوم السبت على ملعب كومو.



وسبق أن فاز نجم خط وسط إسبانيا السابق، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة كونتي عندما كان مدربه في تشيلسي.



ويخوض كومو صاحب المركز الخامس صداماً من أجل ضمان مركز مؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا، بينما يحاول نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، تعزيز موقعه في المركز الثاني بعد ابتعاده عن المتصدر إنتر ميلان.



وقال فابريغاس الجمعة: «نابولي فريق تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في أوروبا أو في إيطاليا».



وأضاف: «لقد قدموا موسماً ممتازاً حتى الآن، ويستحق الفريق والمدرب كل التقدير».



وتابع: «أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة بين فريقين يرغبان في تقديم كرة قدم جميلة، والسيطرة على الكرة، واللعب بعزيمة وشجاعة وجودة عالية. سيكون تحدياً كبيراً».



وأمضى فابريغاس موسمين تحت قيادة كونتي في تشيلسي، من عام 2016 إلى 2018.



ويتذكر فابريغاس /38 عاماً/، والذي فاز أيضاً بكأس الاتحاد الإنجليزي خلال تلك الفترة، نظاماً تدريبياً شاقاً، استمر في تطبيقه في مسيرته التدريبية.

وقال فابريغاس: «لقد تعلمت الكثير من أنطونيو».



وأضاف: «لقد أرهقني بدنياً بشكل كبير، كان دائماً يطالبني بالسرعة والحماس واللعب بأقصى سرعة، لم يرهقني أحد مثله».



وقال: «أريد ذلك أيضاً من فريقي، ربما بطريقة مختلفة قليلاً».