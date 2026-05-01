فليك يقترب من تمديد عقده مع برشلونة

وافق هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، على تمديد عقده لمدة عام واحد حتى نهاية يونيو / حزيران 2028، مع خيار التمديد لموسم 2028 / 2029، حسبما أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتبق سوى بعض التفاصيل التي سيتم حسمها الأسبوع المقبل، مع توقع وصول بيني زاهافي، وكيل أعمال المدرب الألماني، إلى برشلونة.

ومن المقرر أن يوقع فليك العقد الجديد فور حسمه هو وفريقه لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

وربما يتم ذلك مع نهاية هذا الأسبوع، إذ يلعب برشلونة ضد أوساسونا غدًا السبت، وقد يزيد الفوز من الضغط على ملاحقه المباشر غريمه التقليدي ريال مدريد.

وفي حال عدم فوز الريال على إسبانيول بعد غد الأحد، سيتم حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم لصالح برشلونة.

وفي حال عدم تحقق هذا السيناريو، قد يُحسم اللقب بعد أسبوع خلال مباراة «الكلاسيكو» ضد ريال مدريد على ملعب كامب نو، قبل انطلاق المرحلة الـ34 من أصل 38 مرحلة.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب حاليًا بفارق 11 نقطة أمام ريال مدريد.

ويتولى فليك، المدرب السابق لـ بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، تدريب برشلونة منذ يوليو / تموز 2024، وقد ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية هذا الموسم على يد أتلتيكو مدريد.

ويُعد طموح المدرب الألماني للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أحد العوامل الرئيسية وراء تمديد عقده، كما يرغب فليك (61 عامًا) في قيادة الفريق على ملعب كامب نو عقب الانتهاء من تجديده.

وأفاد تقرير لإذاعة كادينا سير أن تركيب سقف الملعب لن يبدأ إلا بعد موسم 2026 / 2027، مضيفًا أن برشلونة طلب من مجلس المدينة الإذن باستخدام الملعب الأولمبي مجددًا لمعظم مباريات موسم 2027 / 2028.