إنريكي بين الدوري والأبطال.. معادلة معقدة في باريس

يسعى باريس سان جيرمان للاقتراب خطوة من التتويج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم عندما يستضيف لوريان غدًا السبت، في افتتاح منافسات الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ويواجه الفريق الباريسي بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي معضلة استراتيجية صعبة، للفوز بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وذلك خلال آخر ثلاث جولات من المسابقة المحلية.

فبينما يسعى سان جيرمان للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي، يجب على إنريكي ضمان الدفع بأقوى تشكيلة أساسية ممكنة في المراحل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وعلى الرغم من تألقه على الساحة الأوروبية، لم يكن باريس سان جيرمان بالقوة نفسها محليًا، إذ يتقدم بفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

ويتتبقى لكل فريق أربع مباريات، وسيحل سان جيرمان ضيفًا على لانس يوم 13 مايو / أيار في مواجهة حاسمة تأجلت من 11 أبريل / نيسان بسبب مشاركته الأوروبية.

وبعد استضافة لوريان على ملعب «حديقة الأمراء» غدًا السبت، يحل سان جيرمان ضيفًا على بايرن ميونخ بعدها بأربعة أيام، حيث سيدافع عن تقدمه بهدف واحد بعد فوزه المثير 5-4.

ويمنح عمق تشكيلة باريس سان جيرمان إنريكي خيارات عديدة، لكن كثرة التدوير في التشكيل الأساسي هذا الشهر جاءت بنتائج عكسية، بعد الخسارة 1-2 على أرضه أمام ليون، ولم يقدم البدلاء إيليا زابارني، وجونسالو راموس، ولوكاس بيرالدو الإضافة المطلوبة.

وسيخوض الفريق مواجهة لوريان بدون نجمه المغربي أشرف حكيمي، الذي يعاني من إصابة عضلية ستبعده أيضًا عن مواجهة الإياب أمام بايرن ميونخ.

ويغيب أيضًا حارس المرمى لوكاس شوفالييه بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال التدريبات، ستبعده لأسابيع عن الملاعب، فيما يغيب المهاجم البرتغالي جونسالو راموس بسبب الإصابة.

أما لانس، الذي عاد من تأخره بهدفين لكنه أهدر نقاطًا ثمينة في تعادله 3-3 مع بريست في الجولة الماضية، فلن يكون لديه رفاهية التفريط في مزيد من النقاط، عندما يحل ضيفًا على نيس الساعي للهروب من شبح الهبوط.

وبعيدًا عن صراع اللقب، تشتد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويتساوى ليون، الفائز باللقب سبع مرات، مع ليل صاحب المركز الرابع برصيد 57 نقطة، حيث تتأهل الفرق الثلاثة الأولى مباشرة إلى دوري الأبطال، بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات.

ويخوض ليون اختبارًا قويًا عندما يستضيف رين خامس الترتيب (56 نقطة) يوم الأحد، بينما يواجه ليل فريق لو هافر.

ويتخلف أولمبيك مارسيليا، صاحب المركز السادس، بأربع نقاط عن ليون، لكنه لا يزال يأمل في المنافسة، عندما يحل ضيفًا على نانت.

وفي باقي المباريات، يحل موناكو ضيفًا على ميتز، ويلعب ستراسبورج ضد تولوز، وأوكسير ضد أنجيه، ويحل بريست ضيفًا على باريس إف سي.