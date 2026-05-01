حلم المونديال يراوده.. إندريك يتحدث عن طموحاته مع البرازيل

أكد النجم البرازيلي إندريك، مهاجم ليون المعار من ريال مدريد، أنه سعيد بما يقدمه في الوقت الحالي مع فريقه الفرنسي بعدما حصل على فرصة المشاركة أساسيًا.

وذكرت صحيفة الجارديان، أن المهاجم البرازيلي استعاد مستواه خلال فترة الإعارة الحالية مع ليون، وهو يرغب في حجز مكان له في تشكيلة المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في كأس العالم.

وقال إندريك في تصريحات للصحيفة: «حينما كنت بعيدًا عن الملاعب ركزت فقط على لعب كرة القدم وبذل قصارى جهدي من أجل الفريق، حينما تتجاهل ما يحدث خارج الملعب تبدأ في تقييم أدائك بشكل أفضل، وهذا هو سر نجاح لاعبي كرة القدم، وأنا أعمل بجد من أجل فريقي ولا أبالي بالانتقادات».

وأضاف: «في بداياتي كنت أتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والانتقادات بشكل سيئ للغاية، وكنت أنهي المباراة وأتجه مباشرة إلى "إكس" (تويتر سابقًا) وباقي وسائل التواصل الاجتماعي لرؤية ما يقوله الناس عني، كنت أرغب في تعظيم نفسي، لكن ذلك ليس أمرًا جيدًا. أنا سعيد لأن تلك الفترة انتهت، والآن بعد نهاية أي مباراة أحافظ على هدوئي وأركز على الراحة والتعافي، ولم أعد أهتم بالانتقادات».

وتابع إندريك: «تعرضت لإصابة معقدة أضاعت الكثير من الوقت عليّ، وأبعدتني عن الكثير من المباريات والتدريبات، ولم أستطع المنافسة. حينما تصاب فأنت تفقد كل شيء، ومنها فرصة المنافسة على مكان أساسي في الفريق، وهذه أمور خارجة عن إرادتي».

وأوضح: «كنت خائفًا للغاية وبكيت عدة مرات، وهذا ما يفعله أي شخص في الخفاء. لم أكن أعرف كيف أتعامل مع إصابتي وماذا أتوقع، ولا أحد يعلم إذا ما كنت سأتعرض لانتكاسة أو سأحافظ على قوتي أو سأعود أضعف. هذا أثر عليّ كثيرًا وجعلني أخاف من المستقبل، لكنني كنت أعلم أن عليّ الاستمرار في العمل، ولو كنت تعرضت لإصابة أخرى لكنت سأحاول مرة أخرى، وكنت أعلم أنه عليّ بذل الجهد بعد عودتي».

وعن صداقته مع اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام في ريال مدريد، قال إندريك: «كانت صداقته مهمة للغاية لي في بداياتي مع ريال مدريد، وكان لذلك تأثير كبير عليّ. كان لديّ فكرة عنه قبل وصولي، لكنه شخص مختلف تمامًا. إنه لاعب مذهل وشخص رائع أيضًا، خاصة حينما يتعلق الأمر بالصداقة، وهو ما أثار إعجابي به أكثر من أي شيء آخر».

وعن المشاركة في مونديال 2026، قال إندريك: «رغبتي الأولى هي اللعب في كأس العالم، يجب أن أكون هناك، وهذا ما أفكر فيه. وقبل التفكير في ذلك، فإن تركيزي منصب على ما أقوم به هنا مع ليون. عليّ اللعب بشكل جيد في المباريات المتبقية من الموسم لأضمن مكاني بالفريق. حلمي هو المشاركة في كأس العالم ومساعدة منتخب بلادي».