انتخابات «فيفا» 2027.. إنفانتينو يدخل السباق مبكرًا

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخميس إنه يعتزم الترشح لولاية رابعة في منصبه.

وأكد إنفانتينو أنه سيترشح لولاية 2027-2031، وذلك في اللحظات الأخيرة من مؤتمر الفيفا في فانكوفر، والذي يأتي قبل أقل من شهرين من انطلاق كأس العالم.

وتقام الانتخابات في 18 مارس آذار المقبل في المغرب، الذي يشارك في تنظيم كأس العالم 2030.

وقال إنفانتينو إنه «يشعر بالفخر والتواضع» إزاء فرصة الترشح لولاية رابعة.

وتولى الإيطالي-السويسري المنصب في 2016، خلفًا لـ سيب بلاتر، وفاز بالتزكية عامي 2019 و2023.

وسعى إنفانتينو إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في مسابقات الفيفا خلال فترة ولايته، وستكون كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية هي الأولى التي تضم 48 فريقًا، في حين زاد عدد المشاركين في بطولة السيدات في عام 2023 إلى 32 فريقًا.

كما تعرض إنفانتينو لبعض الانتقادات بشأن قضايا مثل ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم، وقرار منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة الفيفا للسلام في نسختها الأولى خلال قرعة كأس العالم في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) في بيان أنه سيدعم إنفانتينو (56 عامًا) بالإجماع إذا قرر الترشح لولاية أخرى.